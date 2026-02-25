Más de siete mil personas festejaron el carnaval en General Lagos

La celebración tuvo lugar el viernes 20 de febrero en la Rotonda 12 de Abril, con entrada libre y gratuita

Con una convocatoria que superó las 7.000 personas , la cuarta edición del Carnaval en la Rotonda de General Lagos volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales y populares más importantes de la región.

Desde las 19.30 , vecinos y vecinas de la localidad y de la región cercanas se acercaron para disfrutar de una noche colmada de música en vivo, comparsa, feria de emprendedores , buffet, juegos y una gran fiesta de la espuma.

El escenario contó con la presentación de artistas locales y regionales como Pa la Rotonda, Las Hermanas Torres, Pao Garofia y Crisis, quienes aportaron ritmo y diversidad musical a la noche. Y como broche de oro contó con el cierre de Mario Pereyra.

Además, la comparsa invitada Oh Yerá desplegó todo su color y energía , sumando brillo y tradición a la celebración.

Durante el evento, las autoridades locales destacaron la importancia de estos espacios de encuentro para fortalecer el tejido social y la identidad local.

Crecimiento del carnaval

La masiva convocatoria reafirma el crecimiento sostenido del Carnaval en la Rotonda, que en su cuarta edición volvió a superar expectativas y consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional, impulso a la economía local y puesta en valor de la cultura popular.

Con una plaza colmada, música, baile y alegría compartida, General Lagos volvió a demostrar que el carnaval no es solo una celebración: es comunidad, identidad y futuro compartido.

