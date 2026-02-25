La Capital | La Región | personas

Más de siete mil personas festejaron el carnaval en General Lagos

La celebración tuvo lugar el viernes 20 de febrero en la Rotonda 12 de Abril, con entrada libre y gratuita

25 de febrero 2026 · 13:00hs
La masiva convocatoria reafirma el crecimiento sostenido del Carnaval en la Rotonda

La masiva convocatoria reafirma el crecimiento sostenido del Carnaval en la Rotonda, que en su cuarta edición volvió a superar expectativas y consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional.
Más de siete mil personas festejaron el carnaval en General Lagos

Más de siete mil personas festejaron el carnaval en General Lagos

Con una convocatoria que superó las 7.000 personas, la cuarta edición del Carnaval en la Rotonda de General Lagos volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales y populares más importantes de la región.

Desde las 19.30 , vecinos y vecinas de la localidad y de la región cercanas se acercaron para disfrutar de una noche colmada de música en vivo, comparsa, feria de emprendedores, buffet, juegos y una gran fiesta de la espuma.

El escenario contó con la presentación de artistas locales y regionales como Pa la Rotonda, Las Hermanas Torres, Pao Garofia y Crisis, quienes aportaron ritmo y diversidad musical a la noche. Y como broche de oro contó con el cierre de Mario Pereyra.

Gral.Lagos-carnaval2

General Lagos y los espacios de encuentro

Además, la comparsa invitada Oh Yerá desplegó todo su color y energía, sumando brillo y tradición a la celebración.

Durante el evento, las autoridades locales destacaron la importancia de estos espacios de encuentro para fortalecer el tejido social y la identidad local.

Crecimiento del carnaval

La masiva convocatoria reafirma el crecimiento sostenido del Carnaval en la Rotonda, que en su cuarta edición volvió a superar expectativas y consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional, impulso a la economía local y puesta en valor de la cultura popular.

Gral.Lagos-carnaval1

Con una plaza colmada, música, baile y alegría compartida, General Lagos volvió a demostrar que el carnaval no es solo una celebración: es comunidad, identidad y futuro compartido.

