Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: reestrenos, obras en clubes y unipersonales

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Aunque en verano la mayoría de los elencos locales se toman un merecido descanso de la actividad, en febrero comienzan a llenarse de programación. En muchos casos, se trata de escenarios especiales y propios de la temporada, como terrazas y balnearios de la ciudad. Para orientarse, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días.

Para el fin de semana del 12 al 15 de febrero, esta es la cartelera de teatro en la ciudad:

De Aldo El Jatib. La “Escuela Estable Coro Femenino Eco” (EECFE) se reúne en una Casa de Té y realizan una sesión de ensayo para su próximo estreno. Alli se encontrarán con sus propios cantos corales.Comedia satírica donde cuatro mujeres que forman parte de un coro se juntan a ensayar en un Teatro Bar para una posible oportunidad para cantar. Mujeres afectadas por sus propias historias. Entre recetas de cocina, viajes, política, risas, envidias, secretos, peleas, odios, cosas que ellas saben y callan pero lo dicen durante una hora donde nunca serán las mismas una vez que la "reunión" termina. Ortensia, Ivonne, Laura y Chichita intentan aprender a trabajar en grupo para poder cantar su "hit preferido". Actúan Claudio Muntaabski, Juan Andrés Mollo, Daniel Sanzberro, José María Ochoa, y Marcelo Lavatelli.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Próximas funciones: 13 y 14 de febrero



Sesión Central. "Buenos términos": todo lo que termina, ¿termina mal? Dramaturgia: Pablo Walfisch. Dirección: Mirela Cavalieri. Actúan: Vicky Picech y Martín Fumiato. "El último deseo": entre la vergüenza, el deseo y los restos de una noche incierta, algo se empieza a revelar. Lo que se apaga, lo que se esconde y lo que todavía arde. Dramaturgia: Lala Brillos y Mumo Oviedo. Dirección: Mumo Oviedo. Actúan: Miranda Postiglione y Manu Melgar (y artistas invitados). "Como animales": una pareja se enfrenta, en una noche, a la frontera entre lo moral y lo natural. Entre el amor, la culpa y la supervivencia, Sara y Eugenio se devoran como animales frente a un secreto que ya no pueden contener. Dramaturgia: Nicolás Piazzo. Dirección: Luisina Vitor Horen. Actúan: Sofía Leardi y Gustavo Marini.

Sesión Golfa. "Crotah": un encuentro casual entre dos mujeres, la espera de una ayuda q no llega provoca la convivencia entre sus mundos opuestos. Dramaturgia: Andrea Brunet. Dirección: Mumo Oviedo. Actúan: Lala Brillos y Andrea Brunet. "Fiesta electrónica": "Ey, esta noche hay fiesta en lo de Jime. ¿Venís?". Dramaturgia y Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Carolina Diez y Adriano Espinosa. "Mi amigo es actor p*rno": dos amigos en una jungla de cartón y un objetivo: ganar en dólares haciendo porno con crítica social. Una comedia extravagante de alto voltaje y ¿contenido erótico?. Dramaturgia: Ludmila Bauk. Dirección y Actuación: Felipe Haidar y Ludmila Bauk.

Viernes 13 de febrero

- "Medio tiempo". 21 y 22hs. Los Rosarinos Estudiantil (Iriondo 375)

Próximas funciones: sábado 14 y domingo 15



“Medio tiempo” no es sólo una obra de teatro, es una propuesta inmersiva que transcurre en el escenario real de los acontecimientos que narra: el club Los Rosarinos Estudiantil , bastión histórico de barrio Luis Agote. La comedia romántica, con una duración de 45 minutos, narra la historia de amor de Agus y Manu, una de esas tantas historias de amor que han surgido al calor de los veranos en un club. Se divide en cuatro actos que se suceden en diferentes espacios de Estudiantil. En cada función, el público recorre las instalaciones a la par que avanza la narrativa. El elenco está formado por Lautaro Borghi, Charo Colonna, Mayra Sanchez y Lucas Vidoletti

- "La historia del Ixquic". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



Espectáculo unipersonal con música en vivo, canto, danza y actuación. Las antiguas historias del Popol Vuh, libro sagrado de los Maya-Quichés, tejidas en una trama de acción, amor y magia. Protagonizada y escrita por Rubén Pagura.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Próximas funciones: 14 de febrero

Sábado 14 de febrero

- "Patagonia y olvido". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: sábados 21 y 28 de febrero

El grupo itinerante La Comedia de Hacer Arte anuncia el reestreno de un clásico de su repertorio: "Patagonia y Olvido", la adaptación teatral de la investigación histórica de Osvaldo Bayer. Con dramaturgia y dirección de Pablo Felitti y las actuaciones de Cielo Pignatta y Ramiro Lollo, la puesta pone en escena a dos obreros que, desde el presente y a través de un "juicio" histórico, rescatan la memoria de los 1500 peones rurales fusilados en 1921.

La obra ha sido distinguida como "Mejor Obra de Autor Nacional" por la Asociación Argentina de Autores y seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro por su "depurada técnica teatral de fuerte sabor popular". Sobre la puesta, el propio Osvaldo Bayer expresó: "Es una pequeña joya del arte teatral".

- "Solo como una perra". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: sábados de febrero a las 21, viernes 13 de marzo a las 21.30, sábados 21 y 28 de marzo a las 21.



Juan Pablo Geretto vuelve con su histórico unipersonal a 25 años de su estreno, esta vez bajo la dirección de Juanse Rauch. En escena, el actor reconstruye una obra olvidada y recupera a sus personajes icónicos a la vez que los resignifica, con el humor y la sensibilidad de siempre.

Reponer el espectáculo fue también, por supuesto, reescribirlo. Encontrar su corazón, su pulso vital y ponerlo a andar, pero también dar cuenta, por primera vez, de su propia historia y su devenir.

“Lo que fue apareciendo en el medio fue mucho más rico que ‘Solo como una perra’ original, y fuimos como entrelazando una cosa con la otra. Muchos de los personajes están, pero también contamos cómo salieron, por qué se hicieron, de dónde venía todo eso. Lo que yo no conté nunca es cómo llegué a ‘Solo como una perra’, qué había detrás de eso. Porque ‘Solo como una perra’ fue como la punta del iceberg de algunas cosas de mi vida”, afirmó Juan Pablo a La Capital antes de su estreno.

- "Medio tiempo". 21 y 22hs. Los Rosarinos Estudiantil (Iriondo 375)

Próximas funciones: domingo 15

- "Nexo". GRATIS. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Nexo es una exploración coreográfica que fusiona street dance y diferentes elementos de la danza con la complejidad del cerebro humano. Siete bailarinas representan diferentes partes del cerebro, utilizando cubos de madera como símbolos de la estructura cerebral. A través de movimientos enérgicos y expresivos, la obra revela cómo las distintas áreas del cerebro se conectan y dialogan entre sí, reflejando la interacción entre emociones, pensamientos y contexto social. Nexo invita al público a reflexionar sobre la intrincada red de conexiones que definen nuestra percepción y experiencia del mundo. Este espectáculo se presenta en el marco del ciclo Living Comedia. Coreografía: Clara Scarponi. Intérpretes: Florencia García Stur, Agustina Pérez, Agustina Guirin, Muriel Da Pont Ali, Clara Sangiacomo, Mariana Vazano y Celina Bordino

- "Germinal Terrakius: Tutorial para tiempos difíciles". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Patio al aire libre. servicio de buffet con Manjares del Diablo. Actúa Miguel Franchi. Dirige Jota Arroyo

Domingo 15 de febrero

- "El Estallido Interno". 20.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los domingos de febrero

Una adaptación libre de “ La Granada” de Rodolfo Walsh. En una maniobra de prueba, un soldado obedece la orden de arrojar una granada que resulta ser defectuosa. Desde ése segundo, su vida como la granada, estará a punto de estallar. Dirección: Leandro Maccagno. Dramaturgia: Denise Almeida. Actuación: Milton Bloise.

- "Medio tiempo". 21 y 22hs. Los Rosarinos Estudiantil (Iriondo 375)

