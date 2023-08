Jorge Rial cuestionó a Lanata por revelar el diagnóstico de Wanda Nara

Jorge Rial estuvo en “Duro de domar ” y cuestionó a los medios dedicados a la farándula. En particular, arremetió contra su colega Jorge Lanata, por revelar el diagnóstico de Wanda Nara antes que ella o su familia hablaran del tema.

Primero, el conductor hizo un mea culpa retroactivo sobre su carrera en los medios y, en particular, en lo vinculado al mundo de la farándula y los chimentos. "Hubo muchas cosas deplorables, pero era otra época. Nosotros hicimos cosas. En algunas estuve mal y en otras no fue tema mío y yo las asumí. Había una relación con la sexualidad distinta, había una relación distinta con la mujer", explicó Rial.

Después, reconoció que siempre tuvo límites claros sobre qué partes de la intimidad de las celebridades indagar públicamente. "Hay un par de lugares donde nunca me metí, uno de ellos eran las enfermedades. He dejado de hacer muchas notas, la gente cree que las hice todas. No era tan malo como parecía. Nunca extorsioné a nadie, nunca le pedí nada a nadie. Yo ni siquiera soy periodista, soy un gran vendedor", se sinceró Jorge.

Sobre el accionar particular de su colega Jorge Lanata, elaboró: "Lo de Wanda, yo cuando lo critiqué dije: hay dos maneras de ver esto. Una es, Lanata mintió. Otra es, teniendo la información, ¿la das o no la das? Yo hoy no la doy".

Además, aseguró que no se trataba de una información exclusiva, sino algo que estaba circulando entre gente de los medios y que Lanata fue el único que decidió compartirla al aire: "La información la teníamos todos. Es más, el mismo chat les debe haber llegado a ustedes. Fue re contra reenviado. Hoy no sabemos si la información estaba mal o no. Él se apuró, tenía ganas de dar la primicia, tenía ganas de romper", aseveró Rial.

"Jorge hoy es una estrella, es un divo. Periodísticamente, lo respeto y él a mí también. Pero es un divo ya, está en otra cosa. No le importa la opinión de los demás. Lanata ya superó la barrera de decir 'vamos a chequear las tres fuentes'. Ya está. La fuente a chequear de ellos son ellos mismos. Es su convencimiento", sentenció el conductor.