Jey Mammon dejó la Argentina en medio del escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto

Consultado sobre cómo había reaccionado la gente al verlo abandonar el país, el ex conductor de "La peña de morfi" le dijo aM "LA": “Me ves así solo... frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte”.