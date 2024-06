"Gran Hermano" tuvo su final anticipada con la sorpresiva salida de Furia: qué pasó

Todo estaba listo para que "Gran Hermano" tuviera una nueva gala de eliminación este domingo, pero Telefe decidió cambiar las reglas a último momento . No, la jornada especial no se pasó al lunes feriado. En cambio, se trasladó a este martes a la noche, momento muy esperado por todos los fanáticos del programa. Es que faltan muy pocas semanas para que termine el ciclo y la expectativa por el gran final genera muchos nervios.

¿Por qué la eliminación no fue el domingo? Tras la eliminación de Virginia, Darío y Nicolás se salvaron de la placa que tuvo a otros cuatro pesos pesado de cara a la eliminación, por lo que al parecer Telefe decidió dividir la gala de eliminación. "Instancias finales. Hoy empieza la gala y termina mañana martes. A disfrutar", escribió Santiago del Moro en una historia de Instagram.

De cara a la eliminación del lunes, el líder Darío tuvo que subir a Bautista, al tiempo que sorprendió al salvar a Nicolás. Los nominados eran entonces Furia, Martín, Emmanuel y Bautista. El lunes se salvaron Bautista y Emmanuel, por lo que la definición fue en el mano a mano entre Furia y Martín.

Finalmente, este martes por la noche, ocurrió lo impensado. Con carteles de fotos de Furia y El Chino, en la tribuna había muchos ex hermanitos de esta edición con remeras en apoyo a Martín Ku. Sí, el “Team Chino” tenía sus adeptos. Pero Furia también tenía una legión de fanáticos, después de todo es una de las participantes más populares y controvertidas del programa.

Apenas pasada la medianoche, Del Moro entró a la casa de "Gran Hermano" y anunció lo que nadie esperaba. “Quien abandona la casa más famosa es ¡Juliana!”, dijo y dejó en shock a sus compañeros.

Entre insultos y gritos, la jugadora se despidió de Emmanuel. Al resto pidó que no le cante ni la saluden. “No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden”, dijo, mientras se iba. La nueva eliminada del certamen obtuvo el 62,4% de los votos.

Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/ylH65BHvdD — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 19, 2024

En redes sociales, se difundieron imágenes de un grupo de “furiosos” -literal, tanto por su estado anínimco como por ser fans de Furia- que protagonizaron un escándalo en los estudios de Telefe.

El episodio incluyó amenazas y presuntas agresiones contra ex participantes. Al menos, eso denunció Catalina en redes sociales.

Choqué mi camioneta — Catalina gorostidi (@Catigorostidi_) June 19, 2024

¿Cómo terminará esta edición de "Gran Hermano"? Ya nadie puede apostar. Por lo pronto, quedaron cinco participantes de cara a la final: Darío, Nicolás, Emmanuel, Martín y Bautista.