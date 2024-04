"Gran Hermano": Furia rompió el silencio sobre su salud: "Esto no es joda"

Embed Furia habló en vivo con Santi Del Moro y comunicó sus pasos a seguir ante su pronta salida



“Hay algo que salió mal en un estudio y hay que corroborar. Me dijeron que no me asuste, pero me preocupa porque es un tema de la sangre. Pienso decirle a mis compañeros que voy a abandonar por un tema de salud”, contó Furia en vivo, en diálogo con Del Moro.

Consultado por el conductor sobre qué quería contar, la jugadora indicó: “El titulo es que quiero cuidar mi salud, no quiero asustar a nadie. Tengo que chequear algo que puede ser muy tranqui o muy grave, pero la médica me dijo que no me preocupe”.

En la charla, Furia contó que iba a utilizar su salida para jugar. "Quieren eliminarme del juego, asique la idea es decir que voy a eliminar la casa por mi salud", dijo.

Juliana contó que en su familia hay antecedentes de enfermedades sanguíneas, por lo que se sintió afectada con la noticia de sus estudios: "La médica me dijo que no me asuste, que todo tiene solución pero bueno, me preocupa porque es un tema de la sangre y yo tengo un currículum familiar".

"Mis papás fallecieron y demás. Entonces, por ese lado me preocupo. Veo dos médicos y me asusto pero creo que no tengo que asustarme", dijo la jugadora en diálogo con del Moro para luego adelantar que, en lugar de sincerarse sobre su salida temporal de la casa, le haría creer a la casa que abandonaría el juego permanentemente.

"Quiero decirles que esto es una joda. Sé que no se jode con la salud por eso mañana me voy a ir hacer los estudios para volver y romperles todo acá, y a los que me quieren ver afuera", culminó.