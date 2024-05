"Gran Hermano": con el voto de los familiares, se conoció la placa de la semana

>> Leer más: "Gran Hermano": Santiago Del Moro reveló cuándo será la final del reality

Cómo quedó la placa de “Gran Hermano” de esta semana

Este miércoles, en una gala de nominación diferente, participantes y allegados pasaron por el confesionario. Repasando, este lunes a “Gran Hermano” llegaron: Federico, Rocío, Noelia, Sol y Mateo amigos de Martín “el Chino”, Juliana “Furia”, Emmanuel, Florencia y Nicolás, respectivamente.

En cuanto a familiares directos, ingresó la mamá de Zoe, Aixa, Franco, hermano de Bautista, y Delfina y Francisco, hijos de Virginia y Darío, respectivamente. De esta manera, uno a uno fueron las 18 personas a emitir su votación. Esta vez, se vota a los seres queridos en representación a los jugadores.

La primera fue Aixa, la mamá de Zoe, quien, para proteger a su hija le dio dos votos a Noelia (amiga de Emmanuel) y uno a Delfina (hija de Virginia). Por su parte. Francisco, el hijo de Darío, también nominó a Noelia, pero le dio un voto a Mateo (amigo de Nicolás).

Embed

>> Leer más: Quién es La Gata Noelia, la figura del cuarteto que ingresó a la casa de Gran Hermano

Cuando fue el turno de Noelia, cantante de cuarteto que fue pareja del Potro Rodrigo, le dio dos votos a Sol (amiga de Florencia) y uno a Rocío (amiga de Furia). Luego pasó Dario, quien también apuntó contra Sol y la amiga de Emmanuel.

Por su parte, Juliana alias “Furia”, comenzó a orquestar una polémica jugada. Luego de la salida de Mauro, la personal trainer buscó un nuevo enemigo: Emmanuel, quien había sido su compañero hasta hace unos pocos días. Por ese motivo, le dio dos votos a Noelia, amiga del peluquero, y uno a Sol (amiga de Florencia).

“Me gustaría que Emma se vaya de la casa. Así que nada, intento que también la casa me vote para poder ver si podemos llegar a un versus, así como lo hizo Martín con Manzana”, afirmó Furia, sobre su jugada, y agregó: “Yo hoy me voy a animar a hacer un versus con Ema. Siento que Mauro también me dijo que tengo un trabajo muy grande por hacer, nada más me dijo eso, así que creo que voy a intentar terminar su trabajo y creo que muchos de mis compañeros me van a aplaudir un montón que están afuera esperando”

Por su parte, Emmanuel votó por Sol y Francisco. Rocío, la amiga de Furia, la ayudó y votó a Noelia y a Mateo (amigo de Nicolás). Luego, Florencia nominó a Francisco, el hijo de Dario y a Noelia, también. Franco votó a Delfina, hija de Virginia, y a Francisco. Nicolás siguió la línea contra Noelia y Rocío. Facundo nominó a Francisco y Sol. Último de la tanda, Bautista apuntó contra Sol (amiga de Florencia) y el hijo de Darío.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1790937606500340106&partner=&hide_thread=false ¡TENEMOS PLACA!



¿Quién querés que CONTINÚE en la casa? Envía GH al 9009, ingresá en https://t.co/tgyMmwtmQ6 o escanea el QR pic.twitter.com/vJEbO9gI2s — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 16, 2024

El resto de la casa votó de la siguiente manera: Virginia (Mateo, amigo de Nicolás, y Franco, hermano de Bautista), Mateo (Noelia, amiga de Emmanuel, y Francisco, hijo de Darío). Delfina, la hija de la humorista de La Plata, (Aixa, la mamá de Zoe y Mateo). Martín (Noelia y Rocío, amiga de Zoe), Zoe (Noelia y Francisco, hijo de Darío).

Al final de la noche, la placa quedó conformada de la siguiente manera: Noelia (22 votos), Sol (10), Francisco (9), Mateo (5).