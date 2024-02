Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson y contó cómo transita la enfermedad

El actor, de 77 años, y que en la actualidad continúa trabajando en la obra " Un judío común y corriente ", dialogaba con Chiche sobre la situación del país y en particular de los jubilados , y en ese contexto mostró la medicación que toma para su tratamiento .

" Sí -admitió Romano-, no se me nota porque trabajo mucho y porque no doy conferencias de prensa diciendo 'tengo Parkinson' . Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo ".

>> leer más: "Lali Depósito": Javier Milei cargó contra la cantante y explotaron las redes sociales

El actor, que el año pasado debió ser internado por un cuadro de neumonía, amplió su situación: "Yo no puedo en la función parar y decir 'perdón, estoy enfermo; me olvidé la letra, un segundito'. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado tres veces por semana".

El actor también se refirió a la polémica entre el presidente Javier Milei con Lali Espósito y al respecto destacó que "es un “bluf” (montaje propagandístico) ya que “lo que pasa de fondo es el ajuste, es cómo van a vender el país, es cómo nos tienen a los jubilados, es cómo van a atender la educación y la salud recargada por el retroceso del Estado".

“De esto quiero que hable -continuó Romano- y que no se pelee con una actriz, ya tiene una actriz en su vida privada. No está bueno pelearse con una mujer, revela cierta misoginia que no es causalidad y tenemos que respetar a las mujeres porque las mujeres son madres, hermanas e hijas”.