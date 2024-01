Falleció David Soul, el mítico actor de la serie Starsky y Hutch

Nacido el 28 de agosto de 1943, Soul comenzó su carrera en el mundo del teatro a mediados de los 60 y dio sus primeros pasos en el rubro televisivo con apariciones menores en las tiras "Mi bella genio", "Flipper" y "Star Trek". Luego tuvo un salto con el western de comedia "Here Come the Brides", mientras se hacía un lugar también en el mundo del cine con el filme antibélico independiente "Johnny Got His Gun" (1971, de Dalton Trumbo) y, dos años después, como uno de los policías corruptos que eran perseguidos por Clint Eastwood en "Magnum .44".