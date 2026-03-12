"El asesino de TikTok": la historia real detrás de la miniserie que arrasa en Netflix

El documental de solo dos episodios reconstruye el caso de Esther Estepa y el pasado criminal de José Jurado Montilla, un creador de contenido que era asesino

El documental de dos episodios narra uno de los crímenes más recordados de los últimos tiempos en España

Netflix estrenó el documental "El asesino de TikTok " , una producción de solo dos episodios que ya se ubica entre lo más visto de la plataforma. Dirigida por Héctor Muniente, la serie reconstruye uno de los casos criminales más perturbadores de los últimos años en España.

La historia se centra en la desaparición de Esther Estepa , una mujer de 42 años de Sevilla que en 2023 emprendió un viaje y fue vista por última vez junto a un creador de contenido.

A través de entrevistas, material de archivo y registros de redes sociales, el documental reconstruye los últimos movimientos de la víctima y muestra cómo la investigación policial siguió las pistas que quedaron en internet.

La desaparición de Esther Estepa inició una intensa búsqueda impulsada por su familia. Las últimas señales de su paradero no fueron objetos ni documentos físicos, sino mensajes y videos publicados en internet.

Entre esos registros aparece un video en el que se la ve junto a un hombre que hablaba a cámara con tono amable y cercano. En ese momento, las imágenes parecían inofensivas. Sin embargo, con el avance de la investigación se transformaron en piezas clave para reconstruir lo ocurrido.

En el centro del documental aparece José Jurado Montilla, conocido en redes sociales como “Dinamita Montilla”, un creador de contenido de viajes en TikTok que actualmente tiene 64 años.

>> Leer más: Netflix: el ranking de las 10 series más vistas en lo que va de 2026

En junio de 2024, tras meses de búsqueda, la policía encontró el cuerpo de Esther Estepa en una zona inhóspita de Cañar de Gandía, en Valencia.

La familia de la víctima sostuvo desde el inicio que Montilla había sido una de las últimas personas que la vio con vida. También difundió una fotografía en la que se observa a Esther junto al sospechoso y otra persona dos días antes de su desaparición.

Durante la búsqueda, el propio Montilla llegó a contactar a la familia de la mujer. Según se reconstruyó en la investigación, realizó una videollamada a la madre de Esther, Josefa Pérez, y se ofreció a colaborar para encontrarla.

Posteriormente, los investigadores determinaron que el sospechoso utilizó el celular de la víctima para enviar mensajes que simulaban que seguía con vida. En uno de esos mensajes afirmó que Esther había decidido viajar a Argentina con amigas y que mantendría el teléfono apagado durante un tiempo.

La historia real del asesino

La investigación también reveló que Montilla tenía un extenso historial delictivo que se remonta a su juventud. Con apenas 18 años, protagonizó un asalto violento que marcó el inicio de una carrera criminal. Entre 1985 y 1987, la Guardia Civil lo vinculó con varios asesinatos cometidos en Málaga.

La mayoría de sus víctimas, según reconstrucciones judiciales citadas por la prensa española, eran personas con las que había coincidido durante excursiones o encuentros casuales. La Justicia lo condenó a 123 años de prisión por cuatro asesinatos, aunque finalmente cumplió 28 años de cárcel.

Uno de los aspectos que analiza la serie es el contraste entre el pasado criminal de Montilla y la identidad pública que construyó en redes sociales. En su cuenta de TikTok publicaba videos con reflexiones, relatos de viajes y conversaciones aparentemente tranquilas con sus seguidores.

Tráiler oficial de "El asesino de Tiktok"