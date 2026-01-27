La Capital | Zoom | Facundo Arana

Facundo Arana rompió el silencio tras su separación: "Todo lo iremos viendo con el tiempo"

Mientras continúa con su temporada en Mar del Plata, el actor habló con los medios y, además de confirmar la ruptura, realizó un pedido

27 de enero 2026 · 11:08hs
Facundo Arana habló por primera vez de su separación de María Susini 

Facundo Arana habló por primera vez de su separación de María Susini 

En los últimos días se dio a conocer la noticia de que, tras más de 19 años en pareja y tres hijos en común, Facundo Arana y María Susini se habían separado. Si bien en un principio la información no estaba confirmada, en las últimas horas fue el propio actor quien rompió el silencio y confirmó la ruptura.

Se trata de una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo argentino. Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, se casaron en 2012 y tuvieron tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro. Tras casi dos décadas de relación, la historia de amor habría llegado a su fin.

“Se muestran juntos en Mar del Plata porque no hay ningún problema. Ella lo habla más que él, él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor”, había confirmado Pepe Ochoa en el programa LAM.

Ahora, mientras continúa con su temporada teatral en Mar del Plata, Facundo Arana habló con los medios y, además de confirmar la separación, realizó un contundente pedido.

>> Leer más: Tras 19 años en pareja, ¿Facundo Arana y María Susini se separaron?

Qué dijo Facundo Arana

Facundo Arana habló con la prensa a la salida del teatro donde continúa con su temporada y se refirió por primera vez a su separación de María Susini. En primer lugar, el actor agradeció el trato recibido por parte de los medios y destacó el respeto con el que se manejó la noticia. “Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos y cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, expresó.

Luego, agregó contundente: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema superíntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”.

El actor aseguró que lo importante es que sus hijos y María están bien. “Todo el resto lo iremos viendo con el tiempo”, afirmó.

Antes de retirarse, Arana hizo un pedido a la prensa: “Si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada, porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”.

Embed

Noticias relacionadas
A partir de un posteo de Instagram se desataron los rumores sobre un supuesto romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Sofía Gala habló sobre los rumores de romance con Fito Páez: "Tenemos un vínculo muy profundo"

El violinista rosarino Lele Lovato vuelve el miércoles 28 a Cosquín, tras varias décadas de presencia ininterrumpida en el festival de folklore

Lele Lovato, el violinista rosarino que afirma su vigencia en Cosquín

natalie portman dejo de lado las viejas disputas amorosas y defendio a dolores fonzi

Natalie Portman dejó de lado las viejas disputas amorosas y defendió a Dolores Fonzi

gran hermano: generacion dorada: la casa mas famosa vuelve en febrero

"Gran hermano: generación dorada": la casa más famosa vuelve en febrero

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Lo último

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Desde Coad rechazan por insuficiente el último aumento otorgado por decreto y exigen que Nación cumpla con la ley de financiamiento universitario

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido
La Ciudad

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso
Política

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Ovación
Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad
Ovación

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

La Ciudad
Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso
la ciudad

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral