Facundo Arana rompió el silencio tras su separación: "Todo lo iremos viendo con el tiempo"

Mientras continúa con su temporada en Mar del Plata, el actor habló con los medios y, además de confirmar la ruptura, realizó un pedido

En los últimos días se dio a conocer la noticia de que, tras más de 19 años en pareja y tres hijos en común, Facundo Arana y María Susini se habían separado . Si bien en un principio la información no estaba confirmada, en las últimas horas fue el propio actor quien rompió el silencio y confirmó la ruptura.

Se trata de una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo argentino. Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, se casaron en 2012 y tuvieron tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro. Tras casi dos décadas de relación, la historia de amor habría llegado a su fin.

“Se muestran juntos en Mar del Plata porque no hay ningún problema. Ella lo habla más que él, él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor” , había confirmado Pepe Ochoa en el programa LAM.

Ahora, mientras continúa con su temporada teatral en Mar del Plata, Facundo Arana habló con los medios y, además de confirmar la separación, realizó un contundente pedido.

Qué dijo Facundo Arana

Facundo Arana habló con la prensa a la salida del teatro donde continúa con su temporada y se refirió por primera vez a su separación de María Susini. En primer lugar, el actor agradeció el trato recibido por parte de los medios y destacó el respeto con el que se manejó la noticia. “Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos y cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, expresó.

Luego, agregó contundente: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema superíntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”.

El actor aseguró que lo importante es que sus hijos y María están bien. “Todo el resto lo iremos viendo con el tiempo”, afirmó.

Antes de retirarse, Arana hizo un pedido a la prensa: “Si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada, porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”.