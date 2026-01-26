Vuelve en febrero la casa más famosa con "Gran hermano: generación dorada" El reality celebra su 25º aniversario en las pantallas argentinas con una edición especial 26 de enero 2026 · 21:58hs

Telefé soltó la bomba que el mercado televisivo esperaba y confirmó el regreso de la casa más famosa del país. El próximo lunes 23 de febrero se vuelven a abrir las puertas de "Gran hermano", esta vez celebrando su 25º aniversario en las pantallas argentinas con la edición especial "Generación dorada".

El formato busca reinventarse bajo la conducción de Santiago del Moro, quien volverá a ponerse al frente del ciclo que rompió récords de audiencia en sus últimas ediciones. Esta vez se mezclarán en el reality nuevos participantes con históricos concursantes, figuras mediáticas y personalidades famosas, aunque todavía no están confirmados los nombres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2015939941604130872&partner=&hide_thread=false Agendá, lunes 23 de febrero se abren las puertas ¿Estás listo para conocerlos?



#GranHermano Generación Dorada a partir del 23 de Febrero con la conducción de @SANTIAGODELMORO por Telefe y #StreamsTelefe pic.twitter.com/hrNpOekcf6 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 27, 2026 La casa tendrá cambios importantes, comenzando por la histórica pileta, que fue retirada para simular una playa. Y también se modificarán algunas reglas: el propio Del Moro aseguró que esta edición será extrema en los desafíos y en los nuevos conceptos de juego.

Lo que sí trascendió es la lista de panelistas de "Gran hermano: generación dorada". Según reveló Ángel de Brito, en el panel estarán Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet y Sol Pérez, a quienes se sumarán de manera rotativa la periodista Marcela Tauro y los ex-GH Tato Algorta y Eugenia Ruiz.