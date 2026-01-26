La Capital | Zoom | casa

Vuelve en febrero la casa más famosa con "Gran hermano: generación dorada"

El reality celebra su 25º aniversario en las pantallas argentinas con una edición especial

26 de enero 2026 · 21:58hs
Vuelve en febrero la casa más famosa con Gran hermano: generación dorada

Telefé soltó la bomba que el mercado televisivo esperaba y confirmó el regreso de la casa más famosa del país. El próximo lunes 23 de febrero se vuelven a abrir las puertas de "Gran hermano", esta vez celebrando su 25º aniversario en las pantallas argentinas con la edición especial "Generación dorada".

El formato busca reinventarse bajo la conducción de Santiago del Moro, quien volverá a ponerse al frente del ciclo que rompió récords de audiencia en sus últimas ediciones. Esta vez se mezclarán en el reality nuevos participantes con históricos concursantes, figuras mediáticas y personalidades famosas, aunque todavía no están confirmados los nombres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2015939941604130872&partner=&hide_thread=false

La casa tendrá cambios importantes, comenzando por la histórica pileta, que fue retirada para simular una playa. Y también se modificarán algunas reglas: el propio Del Moro aseguró que esta edición será extrema en los desafíos y en los nuevos conceptos de juego.

Lo que sí trascendió es la lista de panelistas de "Gran hermano: generación dorada". Según reveló Ángel de Brito, en el panel estarán Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet y Sol Pérez, a quienes se sumarán de manera rotativa la periodista Marcela Tauro y los ex-GH Tato Algorta y Eugenia Ruiz.

Noticias relacionadas
natalie portman dejo de lado las viejas disputas amorosas y defendio a dolores fonzi

Natalie Portman dejó de lado las viejas disputas amorosas y defendió a Dolores Fonzi

podrian denunciar a sydney sweeney por colgar corpinos del cartel de hollywood

Podrían denunciar a Sydney Sweeney por colgar corpiños del cartel de Hollywood

Moria Casán habló del romance entre Fito Páez y su hija

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Wos protagoniza el nuevo filme de Luis Ortega

Wos es el protagonista de "Magnetizado", la nueva película de Luis Ortega

Ver comentarios

Las más leídas

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Lo último

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Joseph Blatter apoyó un llamado a boicotear el Mundial en Estados Unidos

Joseph Blatter apoyó un llamado a boicotear el Mundial en Estados Unidos

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas
Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez
Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas
La Ciudad

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Tour de la gratitud: una multitud recibió a Milei en Mar del Plata
Política

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Ovación
Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Policiales
Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021
POLICIALES

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: la alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: la alerta de los veterinarios

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental
La Región

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
La Ciudad

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City
Ovación

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Pálido estreno rosarino: Newells pareció el de antes y Central no fue lo que era

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pálido estreno rosarino: Newell's pareció el de antes y Central no fue lo que era

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales