Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió del torneo El equipo de Puerto General San Martín no pudo revertir el resultado de la ida (2-1) y en Rafaela volvió a perder 1 a 0 y quedó eliminado del Regional Amateur. Por Juan Iturrez 26 de enero 2026 · 20:07hs

En Rafaela, PSM Fútbol terminó el sueño de llegar al torneo Federal A. El equipo de Puerto General San Martín no pudo dar vuelta la historia y en la cancha de Ben Hur volvió a perder esta vez por 1 a 0 con un global de (3-1) y de esta manera quedó eliminado en el torneo Regional Amateur.

Los puertenses llegaron a las semifinales después de realizar un buen torneo. Clasificó primero en su zona y después en partidos de ida y vuelta derrotó a Racing de Teodelina y Sportivo Sarmiento de Maggiolo.

BH Y PSM En Rafaela. La terna arbitral y los capitanes de PSM Fútbol y Ben Hur en la cancha de de la BH. En Puerto San Martín, Ben Hur ganó en la ida En las semifinales le tocó enfrentar a Ben Hur de Rafaela, equipo que dirige Carlos Trullet, experimentado entrenador del ascenso. En la ida, en Puerto San Martín cayó por 2 a 1, en un trámite muy parejo. La igualdad hubiese sido el resultado más justo.

La revancha de disputó en el estadio Néstor Zenklussen y el Lobo con el tanto de panal ejecutado por Juan Bono puso el 1 a 0 final y de esta manera el equipo de la Perla del Oeste ganó y llegó a la final de Región Litoral Sur donde enfrentará a Juventud Unida de Gualeguaychú