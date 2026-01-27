Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

El argentino cerró la primera jornada de tests en Barcelona con una sonrisa y el jefe de la escudería francesa salió a respaldarlo

En la primera jornada de tests de pretemporada, Franco Colapinto cerró como uno de los más rápidos.

Franco Colapinto fue uno de los protagonistas del lunes de la Fórmula 1 con la primera jornada de tests de pretemporada en el circuito de Barcelona , donde fue el tercer piloto más rápido del día entre ambas sesiones. A pesar de un inconveniente en el primer turno de la mañana, el argentino terminó con sensaciones muy positivas.

“ Estoy muy feliz de estar en mi primera pretemporada con un auto nuevo y con nuevas regulaciones . Hay grandes cambios y eso siempre es muy emocionante”, expresó el pilarense en diálogo con el sitio oficial de la Fórmula 1.

Al respecto, destacó el rol del equipo en la base de Enstone, quienes “hicieron un gran trabajo” para llegar en condiciones a los ensayos en España, y remarcó que “siempre hay mucho que aprender en esta etapa del año con tantas cosas nuevas por entender”.

Esta pretemporada es la primera formal de Colapinto, ya que en 2024 fue ascendido por Williams en el último tramo del año y en 2025 reemplazó a Jack Doohan luego de las primeras seis carreras.

“Es lindo ver tanto optimismo en el garaje y ver a todos poniendo mucho esfuerzo. Tenemos dos días más para rodar en pista aquí, donde necesitamos sumar más kilometraje y completar más vueltas. Nos enfocaremos en nosotros mismos, seguiremos trabajando duro, mantendremos la energía positiva y buscaremos aprovechar al máximo el shakedown de esta semana”, resaltó el argentino de 22 años.

>> Leer más: Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Cabe destacar que Colapinto cerró la jornada como el tercer corredor más veloz del lunes, apenas por detrás de Isack Hadjar y George Russell. Si bien en el primer turno su auto se frenó en la mitad y forzó una bandera roja que lo llevó a peder varios minutos, supo consolidarse y mantener un crecimiento progresivo.

Las esperanzas puestas en el A526 de Alpine

El monoplaza A526 de Alpine trae marcadas diferencias con respecto al auto anterior de la escudería gracias al nuevo reglamento técnico que ya entró en vigencia para la F1.

“Los autos son muy diferentes. La técnica cambia un poco y hay muchos aspectos nuevos a los que tenemos que adaptarnos”, aseguró Colapinto en relación a las modificaciones que tiene este vehículo, especialmente en la gestión de la energía y en el comportamiento de los neumáticos.

Con esperanza, el argentino apuntó a que se mantiene enfocado en el inicio de la temporada el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. “Mientras trabajemos bien con el equipo, tendremos buenos resultados en Melbourne. Nuestro enfoque está ahí y en sacar el máximo provecho de cada vuelta”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2016123366487253126?s=20&partner=&hide_thread=false The beginning of a new era.



Looking back at @Francolapinto's first day behind the wheel of the A526 pic.twitter.com/gE379yWjTH — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 27, 2026

La explicación del jefe de Alpine

En relación al incidente que protagonizó Colapinto, Steve Nielsen, jefe de Alpine, habló sobre las pruebas que se realizaron en Barcelona y brindó detalles sobre el inconveniente que sufrieron. “Fue un primer día de pruebas típico. Experimentamos algunos problemas menores que nos retrasaron, pero son de esperar con un coche completamente nuevo”, afirmó.

“En estos eventos, la tarea se centra principalmente en aprender y comprender, en lugar de apresurarse demasiado. Hoy hemos tomado la decisión de limitar algunas sesiones de entrenamientos”, comentó según el comunicado de la prensa oficial de Alpine.

El jede de la escudería francesa cerró su análisis y confirmó: “Tenemos dos días más en el coche esta semana, que decidiremos en función de diversos factores, como el clima y las condiciones. Intentaremos maximizar nuestro tiempo en pista y seguir aprendiendo más sobre todo el conjunto”.