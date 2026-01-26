La Capital | Policiales | panadero

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

El fiscal Patricio Saldutti adelantó que pedirá prisión perpetua para Miguel Martínez. "Fue un homicidio calificado por alevosía. La víctima estaba indefensa".

26 de enero 2026 · 09:23hs
Piden prisión perpetua para el asesino del panadero José Sofiudin Jaharise.

Piden prisión perpetua para el asesino del panadero José Sofiudin Jaharise.

Este lunes comenzó el juicio oral y público en el Centro de Justicia Penal por el asesinato del panadero José Sofiudin, ocurrido el 7 de diciembre de 2022 cuando la víctima se encontraba se encontraba descansando sobre un catre en su lugar de trabajo y fue rociado en la cara con grasa hirviendo por su compañero de trabajo Miguel Alejandro Martínez.

El crimen sucedió en la panadería de Santiago al 4700. Sofiudin alcanzó a sobrevivir en un primer momento, pero las graves quemaduras que sufrió en el rostro principalmente le ocasionaron la muerte el 24 de diciembre de ese año. Martínez, tras cometer la agresión, escapó del lugar, pero fue detenido por la policía en febrero del año siguiente.

El fiscal que interviene en este juicio es Patricio Salduitti, de la Unidad Especial de Violencias Altamente Lesivas, quien le atribuirá a Martínez los delitos de homicidio calificado por alevosía; amenazas coactivas en tres hechos; solicitando la pena de prisión perpetua”.

Mato a su compañero tirandole grasa hirviendo

Compañeros de trabajo

En declaraciones a la prensa minutos antes de iniciarse el debate, Saldutti expresó que víctima e imputados “eran compañeros de trabajo en una panadería. Nosotros contemplamos que fue un hecho cometido con alevosía, que quiere decir actuar sobre seguro, aprovechando el estado de indefensión de la víctima”.

>> Leer más: "Tenía celos del trabajo de mi marido", dijo la viuda del hombre quemado en una panadería

“Tenemos acreditado que el autor del hecho esperó que la víctima se acostara en un lugar apropiado para el descanso en una panadería que trabaja de noche. Aprovechando el estado de indefensión del señor Sofiudin, (Martínez) le echó un valde de grasa hirviendo sobre la cabeza, quemaduras que luego de 17 días de agonía generaron su muerte. El delito imputado es homicidio calificado por alevosía”, describió Saldutti.

30_Francisco Guillen_75403411__28-02-2020__4.00x11.50.jpg
El fiscal Patricio Saldutti pedirá prisión perpetua para el panadero que mató a su compañero

El fiscal Patricio Saldutti pedirá prisión perpetua para el panadero que mató a su compañero

El fiscal señaló que Martínez, en una declaración que será introducida al debate, “no negó los hechos”. Al ser consultado sobre el móvil homicidio pudieron ser celos laborales, el funcionario dijo que no entendía “un móvil lógico para explicar un homicidio tan violento o sangriento. Los familiares de la víctima mencionan una cuestión de celos, pero no hay ningún tipo de justificación para actuar como actuó”.

>> Leer más: Le arrojaron grasa hirviendo y murió por las heridas: Fiscalía busca al autor, que está prófugo

Las pruebas que tenemos son más que suficiente y también hay testimonios, hay un video de una cámara de seguridad interna de la panadería que no deja dudas ni de la mecánica del hecho, ni de la autoría, ni de los medios con los cuales fue cometido que nos dan la calificación legal de alevosía. Además, el autor se dio a la fuga del lugar, incluso de su casa y fue aprehendido un mes y medio después”, subrayó Saldutti.

El fiscal también señaló que dentro del legajo judicial hay testimonios de compañeros de trabajo y del dueño de la panadería. "Cada uno aportó datos de acuerdo a lo pudieron percibir a partir de los gritos de la víctima". Además, confirmó que Martínez seguirá el juicio desde su lugar de detención, conectado a través de la plataforma Zoom.

El funcionario del MPA reiteró que por el tipo de delito que se acusa a Martínez, "la pena única es prisión perpetua y eso es lo que la Fiscalía y la querella han solicitado. La fuga posterior es para nosotros un elemento demostrativo del dolo. Todo parte de esta premeditación contemplada por la alevosía".

La querella adhiere a la opinión de la Fiscalía

Verónica Colman es la abogada querellante que representa a la esposa de José Sofiudin, el panadero que fue asesinado por un compañero de trabajo, arrojándole grasa hirviendo en la cara. El hecho sucedió el 7 de diciembre de 2022 y este lunes comenzó el juicio a Miguel Martínez como autor del hecho.

En declaraciones a LT8, Colman ratificó este lunes la adhesión de la querella al pedido de sanción que hizo la Fiscalía de reclusión perpetua. “El imputado están en prisión preventiva desde el momento del hecho, no desde ese día, porque si dio a la fuga. Pero nosotros aportamos información, y gracias a la participación de la Policía y de la Fiscalía se pudo detener a esa persona y desde ese momento quedó en prisión preventiva”, remarcó.

Al ser consultada sobre los motivos que tuvo Martínez para atacar de esa forma a Sofiudin, Colman señaló: “La verdad, no sabemos por qué atacó a la víctima así. No lo pudimos establecer. Durante todo este tiempo se realizaron medidas judiciales yhoy llegamos al juicio. Tenemos expectativa de que para el 2 de febrero se dicten la sentencia en la que pedimos reclusión perpetua del imputado”.

Colman sostuvo que, además de la prueba que implica el video que registró el crimen, “se pudieron obtener testimonios que serán volcados a partir de hoy en el juicio y que son fundamentales. También se hicieron pericias que demostraron que Martínez sabía perfectamente lo que hacía y del resultado que acarreó todo eso. Por eso tenemos muchas expectativas que la sentencia sea de prisión perpetua”.

La abogada querellante aseguró que las pericias psicológicas que se le hicieron al acusado “y está muy lejos de no conocer lo que hizo. La familia de la víctima está destruida. José Sofiudin era el sustento económico. Su esposa está muy mal y dijo que no hablará con los medios porque está tratando de recuperarse con un tratamiento y todas estas jornadas la afectarán emocionalmente. Asistirá al juicio, pero no declarará ante los medios”.

Noticias relacionadas
Allanamientos en la vivienda de la mujer. La Justicia investiga un ardid patrimonial

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Agentes de las agrupaciones especiales de la provincia detuvieron a Carlos Agustín Tévez, sindicado como miembro de la banda de Los Menores.

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La cuadra donde sucedió el ataque a tiros. Foto: captura Google Street View

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Un operativo policial evitó un ataque mayor contra una nena cerca de Circunvalación

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Lo último

Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

De 21 años y apodado Polli, tenía pedido de captura desde agosto pasado pero ya había sido aprehendido en otras ocasiones
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 
La Ciudad

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara
POLICIALES

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros
Ovación

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Policiales
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

La Ciudad
Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda
Información general

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo