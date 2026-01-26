Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Este lunes comenzó el juicio oral y público en el Centro de Justicia Penal por el asesinato del panadero José Sofiudin, ocurrido el 7 de diciembre de 2022 cuando la víctima se encontraba se encontraba descansando sobre un catre en su lugar de trabajo y fue rociado en la cara con grasa hirviendo por su compañero de trabajo Miguel Alejandro Martínez.

El crimen sucedió en la panadería de Santiago al 4700. Sofiudin alcanzó a sobrevivir en un primer momento, pero las graves quemaduras que sufrió en el rostro principalmente le ocasionaron la muerte el 24 de diciembre de ese año. Martínez, tras cometer la agresión, escapó del lugar, pero fue detenido por la policía en febrero del año siguiente.

El fiscal que interviene en este juicio es Patricio Salduitti, de la Unidad Especial de Violencias Altamente Lesivas, quien le atribuirá a Martínez los delitos de homicidio calificado por alevosía; amenazas coactivas en tres hechos; solicitando la pena de prisión perpetua”.

En declaraciones a la prensa minutos antes de iniciarse el debate, Saldutti expresó que víctima e imputados “eran compañeros de trabajo en una panadería. Nosotros contemplamos que fue un hecho cometido con alevosía, que quiere decir actuar sobre seguro, aprovechando el estado de indefensión de la víctima”.

“Tenemos acreditado que el autor del hecho esperó que la víctima se acostara en un lugar apropiado para el descanso en una panadería que trabaja de noche. Aprovechando el estado de indefensión del señor Sofiudin, (Martínez) le echó un valde de grasa hirviendo sobre la cabeza, quemaduras que luego de 17 días de agonía generaron su muerte. El delito imputado es homicidio calificado por alevosía”, describió Saldutti.

El fiscal Patricio Saldutti pedirá prisión perpetua para el panadero que mató a su compañero

El fiscal señaló que Martínez, en una declaración que será introducida al debate, “no negó los hechos”. Al ser consultado sobre el móvil homicidio pudieron ser celos laborales, el funcionario dijo que no entendía “un móvil lógico para explicar un homicidio tan violento o sangriento. Los familiares de la víctima mencionan una cuestión de celos, pero no hay ningún tipo de justificación para actuar como actuó”.

“Las pruebas que tenemos son más que suficiente y también hay testimonios, hay un video de una cámara de seguridad interna de la panadería que no deja dudas ni de la mecánica del hecho, ni de la autoría, ni de los medios con los cuales fue cometido que nos dan la calificación legal de alevosía. Además, el autor se dio a la fuga del lugar, incluso de su casa y fue aprehendido un mes y medio después”, subrayó Saldutti.

El fiscal también señaló que dentro del legajo judicial hay testimonios de compañeros de trabajo y del dueño de la panadería. "Cada uno aportó datos de acuerdo a lo pudieron percibir a partir de los gritos de la víctima". Además, confirmó que Martínez seguirá el juicio desde su lugar de detención, conectado a través de la plataforma Zoom.

El funcionario del MPA reiteró que por el tipo de delito que se acusa a Martínez, "la pena única es prisión perpetua y eso es lo que la Fiscalía y la querella han solicitado. La fuga posterior es para nosotros un elemento demostrativo del dolo. Todo parte de esta premeditación contemplada por la alevosía".

La querella adhiere a la opinión de la Fiscalía

Verónica Colman es la abogada querellante que representa a la esposa de José Sofiudin, el panadero que fue asesinado por un compañero de trabajo, arrojándole grasa hirviendo en la cara. El hecho sucedió el 7 de diciembre de 2022 y este lunes comenzó el juicio a Miguel Martínez como autor del hecho.

En declaraciones a LT8, Colman ratificó este lunes la adhesión de la querella al pedido de sanción que hizo la Fiscalía de reclusión perpetua. “El imputado están en prisión preventiva desde el momento del hecho, no desde ese día, porque si dio a la fuga. Pero nosotros aportamos información, y gracias a la participación de la Policía y de la Fiscalía se pudo detener a esa persona y desde ese momento quedó en prisión preventiva”, remarcó.

Al ser consultada sobre los motivos que tuvo Martínez para atacar de esa forma a Sofiudin, Colman señaló: “La verdad, no sabemos por qué atacó a la víctima así. No lo pudimos establecer. Durante todo este tiempo se realizaron medidas judiciales yhoy llegamos al juicio. Tenemos expectativa de que para el 2 de febrero se dicten la sentencia en la que pedimos reclusión perpetua del imputado”.

Colman sostuvo que, además de la prueba que implica el video que registró el crimen, “se pudieron obtener testimonios que serán volcados a partir de hoy en el juicio y que son fundamentales. También se hicieron pericias que demostraron que Martínez sabía perfectamente lo que hacía y del resultado que acarreó todo eso. Por eso tenemos muchas expectativas que la sentencia sea de prisión perpetua”.

La abogada querellante aseguró que las pericias psicológicas que se le hicieron al acusado “y está muy lejos de no conocer lo que hizo. La familia de la víctima está destruida. José Sofiudin era el sustento económico. Su esposa está muy mal y dijo que no hablará con los medios porque está tratando de recuperarse con un tratamiento y todas estas jornadas la afectarán emocionalmente. Asistirá al juicio, pero no declarará ante los medios”.