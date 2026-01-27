La Capital | La Región | Arroyo Seco

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

El mandatario de la localidad del sur santafesino pidió disculpas y dijo que utilizó "una expresión incorrecta" al referirse a su gestión

27 de enero 2026 · 12:29hs
Daniel Tonelli

Daniel Tonelli, intendente de Arroyo Seco.

Una fuerte polémica sacudió en las últimas horas a la localidad de Arroyo Seco, luego de conocerse el audio de una entrevista donde, al defender su gestión, el intendente Daniel Tonelli dijo: " La gente tiene que saber que nosotros nos ocupamos, no somos autistas".

La expresión generó el repudio de distintos sectores de esta ciudad, ubicada a unos 32 kilómetros al sur de Rosario. Concejales de la oposición de Arroyo Seco expresaron su repudio a través de un comunicado. El texto, con la firma de los ediles José Luis Murina, Damián Salinas, Milagros Serra y Julián Polinesi, sostiene que "el autismo y las distintas condiciones comprendidas dentro del espectro no constituyen un recurso discursivo ni una metáfora válida para expresar desacuerdos, ironías o descalificaciones".

"El lenguaje utilizado desde el Estado tiene impacto social, y cuando minimiza o ridiculiza realidades sensibles, vulnera principios básicos de convivencia democrática y de respeto por los derechos humanos", agregaron.

Pedido de disculpas del intendente

Tras viralizarse el audio de la polémica, el propio Tonelli se expresó a través de sus redes sociales y pidió disculpas por sus dichos.

"Dije una frase que puede resultar ofensiva para las personas con autismo, sus familias y toda la comunidad vinculada a la discapacidad. Fue un error y pido disculpas sinceras por ello", señaló Tonelli.

En el texto, dijo además que dichas palabras "no refleja en absoluto mis valores personales no los de esta gestión, que trabaja todos los días por una ciudad más inclusiva, respetuosa y empática". Y que se comprometía "a ser más cuidadoso en el uso del lenguaje".

¿Qué es el autismo?

De acuerdo al Consenso sobre Diagnóstico y Tratamiento de Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, esta condición se refiere "a una afección del neurodesarrollo definida por una serie de características del comportamiento.

De acuerdo al DSM-5 (el manual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría) se presenta "con alteraciones en la comunicación y en las interacciones sociales, junto a otras características como comportamientos repetitivos, restringidos y estereotipados, generalmente con un impacto de por vida".

