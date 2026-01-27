La Capital | La Ciudad | uber

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Los conductores se autoconvocaron a través de redes sociales y llamaron a una medida de fuerza para este martes en reclamo de una actualización de tarifas

27 de enero 2026 · 10:41hs
Hay pocos autos en la calle y los viajes son más caros durante el paro de choferes de Uber en Rosario.

Marcelo Bustamante / La Capital

Hay pocos autos en la calle y los viajes son más caros durante el paro de choferes de Uber en Rosario.

Las primeras horas del paro de choferes de Uber en Rosario transcurrieron con normalidad. La movida es inédita, ya que se trata de la primera medida de fuerza que hacen conductores de la plataforma, que no está autorizada a funcionar en la ciudad.

Un grupo de choferes que trabajan a través de la app convocó a un "paro de actividades" este martes en Rosario para reclamar una actualización de tarifas que, según sostienen, permanecen congeladas desde hace al menos dos años, en un contexto económico marcado por la inflación y el aumento sostenido de los costos operativos.

La medida de fuerza, la primera por parte de los propios conductores de la app contra Uber en Rosario, surge de la organización informal de choferes que utilizan la plataforma como principal fuente de ingresos. De acuerdo con lo manifestado por referentes del reclamo, alrededor de 200 trabajadores planean adherir a la protesta, que en muchos casos se extendería durante toda la jornada.

La convocatoria se difundió principalmente a través de redes sociales y mensajes privados, apelando tanto a la participación de los conductores como al acompañamiento de los usuarios mediante la no utilización del servicio durante ese día.

Menos autos y viajes más caros

Las primeras horas de la primera medida de fuerza de los choferes de Uber contra la propia app tiene a pocos conductores en las calles, que a pesar del reclamo de sus colegas salieron a trabajar con normalidad.

Usuarios consultados por La Capital reportaron que se pueden conseguir viajes, pero que la oferta de autos es menor a otros días y eso redunda en viajes más caros.

Cabe recodar que la modalidad de plataforma se basa en que los precios son fijados por la oferta de autos en las calles y la demanda de los pasajeros.

Una actividad sin regulación en Rosario

Uber no se encuentra habilitada formalmente para operar en la ciudad de Rosario. Sin embargo, el servicio funciona de manera extendida y se ha consolidado como una alternativa frecuente al taxi, el remis e incluso al transporte urbano de pasajeros, debido a precios competitivos, traslados directos y menores tiempos de espera.

Esa expansión, no obstante, convive con una fuerte precariedad laboral. Al no existir un marco regulatorio local, los conductores no cuentan con garantías laborales, cobertura ante accidentes ni mecanismos institucionales de negociación. En ese escenario, la discusión sobre los beneficios para los usuarios contrasta con los reclamos vinculados a los ingresos reales y las condiciones de trabajo de quienes prestan el servicio.

uber

Rentabilidad en caída

Según explican los trabajadores que impulsan la medida, las tarifas que perciben por viaje se mantienen prácticamente sin cambios desde 2023, e incluso en algunos casos se redujeron. En términos reales, esto implicó una pérdida significativa del poder adquisitivo frente al aumento del combustible, el mantenimiento de los vehículos y el costo de vida en general.

>> Leer más: Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

A esa situación se suma el funcionamiento del algoritmo de la aplicación, que incentiva la aceptación constante de viajes mediante sistemas de premios y bonificaciones. Esta lógica, señalan, empuja a los conductores a aceptar recorridos de bajo valor para completar objetivos que habilitan ingresos adicionales, lo que termina consolidando un esquema de ingresos bajos y alta exigencia de disponibilidad.

Noticias relacionadas
Newells vuelve a encontrarse con su gente este martes, cuando reciba a Independiente.

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Los cursos ofrecidos por la Provincia abarcan diferentes áreas de trabajo y se desarrollan de manera virtual y presencial 

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

La huelga de los docentes universitarios nucleados en Coad pusieron en dudas el normal inicio de clases

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Las vías del tren pasan por la zona de Avellaneda y Circunvalación.

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Lo último

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Desde Coad rechazan por insuficiente el último aumento otorgado por decreto y exigen que Nación cumpla con la ley de financiamiento universitario

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido
La Ciudad

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso
Política

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Ovación
Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad
Ovación

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

La Ciudad
Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso
la ciudad

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral