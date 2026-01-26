La Capital | Información General | pasaportes

Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo para 2026: en qué posición quedó el de Argentina

El índice internacional Henley actualizó el ranking que determina la fortaleza de cada documento según la cantidad de destinos a los que puede acceder su titular sin visa

26 de enero 2026 · 16:29hs
Cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo y en qué lugar se ocupa Argentina

El índice internacional Henley Passport Index realizó su ranking anual y confirmó cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo para este 2026. El listado evidencia el liderazgo de Asia oriental y Europa occidental entre los documentos de viaje más reconocidos.

El índice Henley Passport Index emplea datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para evaluar la cantidad de destinos a los que una persona puede ingresar sin tramitar visado o con la opción de solicitarlo al llegar.

Cada país suma puntos por cada destino habilitado, actualizándose el ranking anualmente conforme a los cambios en acuerdos diplomáticos, restricciones vigentes y condiciones internacionales.

Los pasaportes que encabezan la lista

Singapur mantiene el liderazgo global por tercer año consecutivo gracias a su política exterior activa y múltiples acuerdos de reciprocidad. Su pasaporte permite ingresar libremente a 192 países y territorios, la cifra más alta registrada.

Japón y Corea del Sur ocupan el segundo puesto, con acceso sin visado a 188 destinos. Esta ubicación refleja la confianza internacional en sus sistemas y el efecto de sus relaciones bilaterales estables.

En el tercer lugar se encuentran Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, cuyos documentos permiten la entrada a 186 países sin visas previas, destacando la fortaleza de los acuerdos multilaterales europeos.

El pasaporte argentino

Argentina logró una buena posición en el ranking, manteniendo por tercer año consecutivo su lugar en el puesto número 16, con un pasaporte que permite el ingreso a 169 países sin necesidad de tramitar una visa.

Se trata, además, de uno de los mejores desempeños de los últimos años. En 2025, el pasaporte argentino había quedado en el puesto 17°, mientras que en 2024 alcanzó el 16°. El punto más bajo se registró en 2010, cuando descendió hasta el puesto 26°. Hasta el momento, nunca había obtenido una puntuación superior a la actual.

Razones y factores que inciden en el ranking

La posición en el ranking depende fundamentalmente de la cantidad y calidad de acuerdos de exención de visado, así como de la estabilidad institucional, la seguridad interna y la reputación internacional del país emisor del documento. Una política exterior sólida y la diplomacia activa facilitan el acceso a más destinos para los ciudadanos.

Los países con economías desarrolladas tienden a gestionar mejores condiciones de movilidad internacional, aumentando el valor práctico de sus pasaportes. El índice pone de relieve cómo la movilidad global se traduce en oportunidades económicas, turismo, intercambio educativo y negocios para la ciudadanía.

Qué pasaportes presentan mayor cantidad de restricciones

En el extremo contrario, Afganistán ocupa de nuevo el último lugar mundial, al habilitar la entrada a solo 24 destinos sin visado. Países como Siria, Irak y Pakistán también figuran con documentos muy limitados, afectados por conflictos armados, sanciones internacionales o la falta de acuerdos diplomáticos.

Top 10

Singapur

► Japón, Corea del Sur

► Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza

► Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega

► Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes.

► Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia.

► Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido.

► Canadá, Islandia, Lituania.

► Malasia.

► Estados Unidos.

El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas y pidió investigar el accionar de la fiscal Ana Julia Milicic y del juez Fernando Sosa.
