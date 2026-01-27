La Capital | Información General | gobierno

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

Las denominaciones ATP, +13, +16 y +18 quedarán en manos del Incaa. Además, se homologarán directamente las calificaciones de los films extranjeros

27 de enero 2026
El gobierno justifica esta decisión en que la Comisión no ha demostrado la eficiencia necesaria

El gobierno justifica esta decisión en que la Comisión "no ha demostrado la eficiencia necesaria"

El gobierno nacional derogó el Decreto 828/84 y dispuso la disolución de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas a través del Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, que entrará en vigencia dentro de 60 días, implica diversos cambios en el sistema de calificación de las películas establecido en 1984.

Actualmente, la clasificación de los films (ATP, +13, +16, +18) necesitaba de un dictamen obligatorio realizado por una comisión colegiada. A partir de esta iniciativa, ese rol pasará a ser del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa), que definirá las categorías orientativas para el público.

El nuevo régimen de calificación de las obras audiovisuales se encuadrará dentro de las siguientes categorías: Audiencia General (Contenido general, adecuado para personas de todas las edades); Supervisión parental sugerida (Contenido general, adecuado para personas de todas las edades aunque se recomienda la orientación y supervisión de personas adultas); Restringida para menores de 13 años (Contiene material que puede ser inadecuado para menores de esa edad sin la supervisión de uno de sus padres y/o tutores); Restringida para menores de 17 años (Contiene material que puede ser inadecuado para menores de esa edad sin la supervisión de uno de sus padres y/o tutores), y Solo apta para mayores de 18 años, de exhibición condicionada (Contenido destinado únicamente a un público mayor de edad).

La normativa se justifica en que la Comisión disuelta "no demostró la eficiencia necesaria" y que su "estructura rígida dificultaba la dinámica del sector audiovisual". Además, su implementación persigue la "adecuación de los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas" y agilizar los procesos administrativos.

Por otro lado, la medida modifica el ingreso de películas extranjeras, ya que no necesitarán una nueva calificación en Argentina si cuentan con aval internacional. En este sentido, el Ejecutivo calificó como "innecesario" volver a evaluar las películas en el país. De este modo, las producciones provenientes de Estados Unidos se exhibirán en los cines homologando automáticamente los criterios de calificación originarios de Hollywood.

Federico Sturzenegger celebró el nuevo decreto

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado expresó desde su cuenta de X la importancia del cambio en la calificación de las películas: "Permitimos que los niños puedan ver películas de cualquier categoría con el acompañamiento de al menos uno de sus padres o tutores (antes era solo la categoría superior a la de su edad). Deja de ser el Estado el que dice qué podés ver sino que ahora lo hará la gente que te quiere y que vela para que crezcas sano y curioso".

Además, expuso la relación de la normativa con los ideales perseguidos por el gobierno: "Ese comité hoy desaparece y se elimina la veeduría estatal para películas para mayores. Porque los liberales creemos en algo supremo: la libertad del hombre para vivir, prosperar, ver y discutir en libertad sin que el Estado se meta a decirle que puede hacer o ver".

Por último, apuntó contra el pasado de la Comisión disuelta: "Aunque la censura ya hace décadas que no existe en la Argentina, es importante desarmar las estructuras que en algún momento la permitieron (nunca olvidemos que el INCAA fue una institución creada por Onganía para controlar el arte y la producción cultural)".

