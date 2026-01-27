Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

El gobernador empuña un tema social delicado de agenda nacional impulsado por el oficialismo. Busca alinear a diputados santafesinos y plantear su posición

Rápido de reflejos, el gobernador Maximiliano Pullaro empieza a apropiarse del debate de la baja de la edad de imputabilidad y a centralizar una agenda que impulsó el Ejecutivo nacional, pero que él promueve desde hace tiempo. En los próximos días reunirá a su tropa de Diputados y hasta piensa en exponer en el debate legislativo sobre la ley penal juvenil.

Bajar la edad de responsabilidad penal no es cualquier tema sino uno crítico, al que le da rodaje desde que era ministro de Seguridad provincial. Por eso, ni bien se puso en agenda legislativa, le resultó sencillo acaparar la escena mediática y no especular con su posicionamiento, como hace el grueso de la dirigencia.

Tras confirmarse el ingreso del proyecto para las sesiones extraordinarias que comenzarán el lunes próximo, puso a funcionar la maquinaria política y en estos días confirmó que se reunirá con el bloque de Provincias Unidas (PU) en Diputados .

El mismo suma con aliados 22 voluntades y se descuenta que el grueso esté alineado con el gobernador de Santa Fe y su par de Córdoba, el otro mandatario que pesa en el bloque.

Pullaro En la última semana, Pullaro se apropió de la agenda de baja de imputabilidad. Foto: Gobierno Santa Fe.

Pullaro y la edad

Hasta está decidido a participar del debate en las comisiones si es que lo invitan, aclara. En ese marco, contaría su experiencia con el tema cuando fue ministro de Seguridad y gobernador de una provincia en la que el crimen tuvo picos altísimos.

Vale recordar que ya fue parte de un debate legislativo siendo gobernador. Fue el año pasado, en el marco de las comisiones por el tratamiento de la ley antimafia, donde cuestionó el "exceso de garantismo" del proyecto de la entonces ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich. En aquel momento también habló de la edad de imputabilidad.

La semana pasada, luego de la viralización de las imágenes vinculadas al asesinato de Jeremías Monzón, donde los principales sospechosos son menores de edad, Pullaro volvió a expresar públicamente su posición.

Esta semana, cuando ya se descontaba que el gobierno nacional enviaría un proyecto de ley penal juvenil, tuvo nuevamente declaraciones al respecto.

“Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Pensamos que el que comete un delito, lo tiene que pagar”, afirmó.

El gobernador sostiene que el debate no debe centrarse únicamente en la edad sino en la gravedad del hecho: “Es por delito. Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”.