La Capital | Política | Pullaro

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

El gobernador empuña un tema social delicado de agenda nacional impulsado por el oficialismo. Busca alinear a diputados santafesinos y plantear su posición

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

27 de enero 2026 · 13:37hs
El gobernador Maximiliano Pullaro pretende exponer en Diputados la ley penal juvenil.

Foto: Archivo / La Capital.

El gobernador Maximiliano Pullaro pretende exponer en Diputados la ley penal juvenil.

Rápido de reflejos, el gobernador Maximiliano Pullaro empieza a apropiarse del debate de la baja de la edad de imputabilidad y a centralizar una agenda que impulsó el Ejecutivo nacional, pero que él promueve desde hace tiempo. En los próximos días reunirá a su tropa de Diputados y hasta piensa en exponer en el debate legislativo sobre la ley penal juvenil.

Bajar la edad de responsabilidad penal no es cualquier tema sino uno crítico, al que le da rodaje desde que era ministro de Seguridad provincial. Por eso, ni bien se puso en agenda legislativa, le resultó sencillo acaparar la escena mediática y no especular con su posicionamiento, como hace el grueso de la dirigencia.

Tras confirmarse el ingreso del proyecto para las sesiones extraordinarias que comenzarán el lunes próximo, puso a funcionar la maquinaria política y en estos días confirmó que se reunirá con el bloque de Provincias Unidas (PU) en Diputados.

El mismo suma con aliados 22 voluntades y se descuenta que el grueso esté alineado con el gobernador de Santa Fe y su par de Córdoba, el otro mandatario que pesa en el bloque.

Pullaro
En la última semana, Pullaro se apropió de la agenda de baja de imputabilidad.

En la última semana, Pullaro se apropió de la agenda de baja de imputabilidad.

Pullaro y la edad

Hasta está decidido a participar del debate en las comisiones si es que lo invitan, aclara. En ese marco, contaría su experiencia con el tema cuando fue ministro de Seguridad y gobernador de una provincia en la que el crimen tuvo picos altísimos.

Vale recordar que ya fue parte de un debate legislativo siendo gobernador. Fue el año pasado, en el marco de las comisiones por el tratamiento de la ley antimafia, donde cuestionó el "exceso de garantismo" del proyecto de la entonces ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich. En aquel momento también habló de la edad de imputabilidad.

La semana pasada, luego de la viralización de las imágenes vinculadas al asesinato de Jeremías Monzón, donde los principales sospechosos son menores de edad, Pullaro volvió a expresar públicamente su posición.

Esta semana, cuando ya se descontaba que el gobierno nacional enviaría un proyecto de ley penal juvenil, tuvo nuevamente declaraciones al respecto.

“Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Pensamos que el que comete un delito, lo tiene que pagar”, afirmó.

El gobernador sostiene que el debate no debe centrarse únicamente en la edad sino en la gravedad del hecho: “Es por delito. Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”.

Noticias relacionadas
Pullaro y Llaryora tuvieron una reunión política en Cosquín. 

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

Pullaro contó que “por primera vez en la historia la provincia adquirió un avión hidrante, que desde el martes tiene matrícula y está operativo.

Pullaro aseguró que los bomberos voluntarios santafesinos son "los más preparados y equipados del país"

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, a favor de bajar la edad de punibilidad.

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Pullaro sostuvo la necesidad de bajar la edad de imputabilidad.

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Lo último

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

El gobernador empuña un tema social delicado de agenda nacional impulsado por el oficialismo. Busca alinear a diputados santafesinos y plantear su posición

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Por Facundo Borrego
El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato
Policiales

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Ovación
Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado
Ovación

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Policiales
Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

La Ciudad
Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Por Carlos Durhand
Ovación

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe
Policiales

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación