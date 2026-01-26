Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

El defensor uruguayo se meterá este martes ante el Rojo en el club de los 100 de la historia de Newell's.

Newell’s enfrentará este martes en el Marcelo Bielsa a Independiente y Armando Méndez quien cumplirá 100 partidos con la camiseta leprosa. El defensor uruguayo llegó a Newell’s en 2022. Luego se fue a Lanús donde estuvo a préstamo en 2025 y este año regresó al Parque.

Su primer partido en la Lepra data del 10 de febrero de 2022 cuando por la primera fecha de la Liga Profesional 2022, los rojinegros le ganaron 1 a 0 a Defensa y Justicia en el Coloso. El autor del gol del equipo de Javier Sanguinetti fue Francisco González.

La Lepra salió a la cancha con Mauricio Arboleda; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Leonel Vangioni; Pablo Pérez (64’Jerónimo Cacciabue), Julián Fernández y Nicolás Castro (83’ Guillermo Balzi); Ramiro Sordo (64’ Juan Manuel García), Juan Garro y Francisco González (67’ Justo Giani).

En la 7ª fecha de ese torneo, que se disputó el 20 de marzo de 2022, tuvo una gran participación en la jugada previa del gol de Juan Manuel García, que sirvió para ganar el clásico 1 a 0 en cancha de Central, en lo que fue el último triunfo leproso ante los canallas.

Las estadísticas del defensor uruguayo

Méndez, que tiene 29 años, registra 99 cotejos en Newell’s (91 como titular y 8 ingresando desde el banco de suplentes). Con él en cancha la Lepra ganó 39 partidos, empató 27 y perdió 33.

Anotó dos goles: el 29 de junio de 2023 ante Audax Italiano (L) 1-1 en la 6ª fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 y el 25 de mayo de 2024 contra Defensa y Justicia (V) 1-0 en el tercer capítulo de la Liga Profesional 2024.

Mostró una buena conducta ya que en estos 99 partidos nunca fue expulsado y recibió 19 tarjetas amarillas.

Los directores técnicos de Armando Méndez en Newell's

Tuvo hasta el momento los siguientes entrenadores en Newell’s: Gabriel Heinze (28 cotejos), Javier Sanguinetti (28), Mauricio Larriera (19), Adrián Coria (8), Sebastián Méndez (7), Ricardo Lunari (4), Mariano Soso (2), Gabriel Del Valle Medina (2) y la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez durante un partido.

Los 99 partidos de Méndez se distribuyen de la siguiente manera: Copa Liga Profesional 2022 (14 encuentros), Copa Argentina 2022 (1), Liga Profesional 2022 (20), Liga Profesional 2023 (9), Copa Sudamericana (5), Copa Liga Profesional 2023 (14), Copa Liga Profesional 2024 (14), Copa Argentina 2024 (3), Liga Profesional 2024 (18) y Apertura 2026 (1).