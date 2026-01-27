La Capital | La Ciudad | caballos

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Los equinos vivían en la Fundación “Dios es Amor”, ubicada en el sudeste. Se trata de una yegua y su cría, parte de un equipo de equinoterapia

27 de enero 2026 · 13:36hs
Dos caballos

Dos caballos, una yegua y su cría, fueron robados de una fundación que trabaja con chicos y chicas con discapacidad

Dos caballos fueron robados de la Fundación "Dios es Amor", organización que trabaja con niños y niñas con discapacidad, ubicada en bulevar Seguí y Grenon, en el barrio del sudoeste rosarino La Lagunita. Se trata de Luna y Lunita, una yegua y su cría, destinadas a realizar equinoterapia con chicos con autismo y síndrome down.

El robo tuvo lugar este domingo por la noche, pero se percataron este lunes temprano. "Ayer a las 6 de la mañana, cuando me levanté, me dirijo a los corrales a ver a los animales como todos los días y me encuentro que no estaban. Me voy al portón de adelante, resulta que tenía los tejidos cortados y me habían robado los animales", expresó Ricardo, uno de los colaboradores de la Fundación "Dios es Amor", en conversación con Telefe Rosario.

Lo preocupante es que Luna y Lunita eran los únicos dos caballos de la fundación, por lo que ahora los niños y niñas con discapacidad con los que trabajan no podrán realizar la equinoterapia.

Además, Lunita, la potranca, tiene menos de un mes de vida: nació el 2 de enero pasado, por lo que todavía depende de su madre. Desde la Fundación "Dios es Amor" plantearon su preocupación por una posible separación de los equinos.

La búsqueda de Luna y Lunita, las yeguas robadas

"No encuentro la manera de cómo (los ladrones) la sacaron, cómo la llevaron, cómo se pudieron dar maña para sacarla de adentro porque había un sereno y todo ahí cuidando y él no lo vio. Se ve que la han sacado por otra parte y no la pudo ver", expresó Ricardo, colaborador de la fundación, sobre el robo de los equinos.

Además, el hombre señaló que se tienen que haber llevado a ambos caballos caminando o andando, ya que no habría otra manera de salir del gran camping donde se encuentra la fundación. "La yegua es muy mansita, es de andar", agregó el hombre.

Embed

Ricardo detalló que la yegua fue donada por la Municipalidad, y tuvo a su cría en el predio de la Fundación "Dios es Amor" a comienzos de este año. Luna posee un chip que permite confirmar su identidad, en caso de ser hallada.

>> Leer más: Increíble cruzada solidaria de dos ONG que rescatan caballos víctimas de la tracción a sangre

Información de contacto por los caballos robados

Sobre datos distintivos de los equinos, el hombre expresó que Luna es una yegua gateada de cabos negros y que Lunita es una potranca de menos de un mes del mismo pelaje, con tres patas blancas y una mancha blanca en la frente.

Aunque desde la fundación temen que los animales sean separados, expresaron que es poco probable, ya que Lunita depende de su madre por alimentar. Por este motivo, es posible que ambos caballos sean vistos juntos.

El número de contacto de la Fundación "Dios es Amor", para aportar información de los caballos robados, es 341 34 87 073. Además, se puede llamar al 911 y contactarse con la policía en caso de divisar equinos con características similares a Luna y Lunita.

Noticias relacionadas
La huelga de los docentes universitarios nucleados en Coad pusieron en dudas el normal inicio de clases

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Hay pocos autos en la calle y los viajes son más caros durante el paro de choferes de Uber en Rosario.

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Las vías del tren pasan por la zona de Avellaneda y Circunvalación.

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

El titular del sindicato de taxistas dijo que muchos choferes se pasaron a trabajar con las apps de viajes

El sindicato de taxistas subrayó que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Lo último

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Fiscalía de Santa Fe abrió una causa para determinar cómo se difundió el registro del asesinato del adolescente de 15 años y si personal policial con acceso al expediente vulneró la custodia de una prueba sensible.

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato
Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Por Facundo Borrego
Política

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Ovación
Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado
Ovación

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Policiales
El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato
Policiales

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

La Ciudad
Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Por Carlos Durhand
Ovación

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe
Policiales

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación