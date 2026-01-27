Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Los equinos vivían en la Fundación “Dios es Amor”, ubicada en el sudeste. Se trata de una yegua y su cría, parte de un equipo de equinoterapia

Dos caballos, una yegua y su cría, fueron robados de una fundación que trabaja con chicos y chicas con discapacidad

Dos caballos fueron robados de la Fundación "Dios es Amor", organización que trabaja con niños y niñas con discapacidad, ubicada en bulevar Seguí y Grenon, en el barrio del sudoeste rosarino La Lagunita. Se trata de Luna y Lunita, una yegua y su cría , destinadas a realizar equinoterapia con chicos con autismo y síndrome down.

El robo tuvo lugar este domingo por la noche, pero se percataron este lunes temprano. "Ayer a las 6 de la mañana, cuando me levanté, me dirijo a los corrales a ver a los animales como todos los días y me encuentro que no estaban. Me voy al portón de adelante, resulta que tenía los tejidos cortados y me habían robado los animales", expresó Ricardo, uno de los colaboradores de la Fundación "Dios es Amor", en conversación con Telefe Rosario.

Lo preocupante es que Luna y Lunita eran los únicos dos caballos de la fundación , por lo que ahora los niños y niñas con discapacidad con los que trabajan no podrán realizar la equinoterapia.

Además, Lunita, la potranca, tiene menos de un mes de vida: nació el 2 de enero pasado, por lo que todavía depende de su madre. Desde la Fundación "Dios es Amor" plantearon su preocupación por una posible separación de los equinos.

La búsqueda de Luna y Lunita, las yeguas robadas

"No encuentro la manera de cómo (los ladrones) la sacaron, cómo la llevaron, cómo se pudieron dar maña para sacarla de adentro porque había un sereno y todo ahí cuidando y él no lo vio. Se ve que la han sacado por otra parte y no la pudo ver", expresó Ricardo, colaborador de la fundación, sobre el robo de los equinos.

Además, el hombre señaló que se tienen que haber llevado a ambos caballos caminando o andando, ya que no habría otra manera de salir del gran camping donde se encuentra la fundación. "La yegua es muy mansita, es de andar", agregó el hombre.

Ricardo detalló que la yegua fue donada por la Municipalidad, y tuvo a su cría en el predio de la Fundación "Dios es Amor" a comienzos de este año. Luna posee un chip que permite confirmar su identidad, en caso de ser hallada.

Información de contacto por los caballos robados

Sobre datos distintivos de los equinos, el hombre expresó que Luna es una yegua gateada de cabos negros y que Lunita es una potranca de menos de un mes del mismo pelaje, con tres patas blancas y una mancha blanca en la frente.

Aunque desde la fundación temen que los animales sean separados, expresaron que es poco probable, ya que Lunita depende de su madre por alimentar. Por este motivo, es posible que ambos caballos sean vistos juntos.

El número de contacto de la Fundación "Dios es Amor", para aportar información de los caballos robados, es 341 34 87 073. Además, se puede llamar al 911 y contactarse con la policía en caso de divisar equinos con características similares a Luna y Lunita.