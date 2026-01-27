La Capital | La Ciudad | docentes

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Desde Coad rechazan por insuficiente el último aumento otorgado por decreto y exigen que Nación cumpla con la ley de financiamiento universitario

27 de enero 2026 · 11:19hs
La huelga de los docentes universitarios nucleados en Coad pusieron en dudas el normal inicio de clases

Foto: La Capital / Archivo

La huelga de los docentes universitarios nucleados en Coad pusieron en dudas el normal inicio de clases

El gobierno nacional volvió a otorgar un aumento salarial por decreto a los docentes de las universidades de todo el país. Se trata de un dos por ciento sobre los salarios de enero, que sería retroactivo a diciembre. Pero, más allá de que ese número es considerado insuficiente por los sectores gremiales, ya que está por debajo del índice de inflación, otra cuestión que irrita a la comunidad docente y no docente es que Nación sigue sin cumplir con la ley de financiamiento universitario.

Federico Gayoso, secretario general del gremio que agrupa a docentes de la Universidad Nacional de Rosario, la Coad, prevé un tránsito por el 2026 “muy complejo”, y anticipó que “si no hay cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, difícilmente comience el ciclo lectivo”

El dirigente sindical habló con LT8 sobre el aumento que otorgó por decreto el gobierno nacional para docentes y no docentes de las distintas universidades del país. “Ya estamos acostumbrados a que no se convoque a paritarias. Este es un gobierno al que no le interesa cumplir con la ley, ni dialogar con los trabajadores para saber cuáles son sus necesidades; entonces, otra vez otorga un aumento que no llega a cubrir la inflación del mes”.

“A nadie se le escapa que las cosas han aumentado más de un 2 por ciento en el mes. Después de dos años del plan de negocios con el que llegó este gobierno, el deterioro del salario de la docencia universitaria ha sido tal que hoy, para recuperar el salario que teníamos antes de que asumiera Milei, necesitamos más de un 50 por ciento de aumento. Eso solo para volver a tener el mismo poder adquisitivo que teníamos hasta el último día del gobierno de Alberto Fernández”, subrayó.

Gayoso remarcó que “para comprar lo mismo que se compraba en diciembre de 2023 se necesitaría un aumento del 54 por ciento. Y el gobierno nos dio un 2 por ciento por decreto. Además, después de estos dos años con las idas y vueltas de la ley de financiamiento universitario, con las movilizaciones, la ley está vigente porque la votó el Congreso. Pero cuando la promulgó el gobierno dijo que no la iba a pagar. Dentro de lo promulgado, figura que tiene convocar paritaria, y no lo está cumpliendo. Ese el primer incumplimiento”.

“En segundo lugar, la Justicia le dijo que tiene que cumplir con la ley completa y nos tendría que dar un aumento del 54 por ciento, y tampoco lo está haciendo. No tenemos que naturalizar que un presidente decida qué ley cumplir y cuál no. El gobierno está incumpliendo una ley dictada por el Congreso de la Nación, y que el Poder Judicial le ordenó cumplirla, y tampoco lo hace”, agregó.

Al ser consultado sobre cómo viene este año en materia de movilizaciones o reclamos, Gayoso lo definió “como un año muy complejo. Alguien sin antigüedad que trabaja jornada completa, es decir 8 horas, cobra 1 millón de pesos que no alcanza para nada, y con todas las tareas que exceden a esas horas de trabajo, encima pagando alquiler. Si no hay cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, difícilmente comience el ciclo lectivo 2026. La universidad privada paga la misma miseria que la estatal, pero muchos docentes se van a trabajar al sector privado en sus respectivas profesiones, incluso muchos se van al exterior. Es el éxodo que vimos en los 90 y que costó mucho que revertir. Hoy estamos viendo la misma película que vimos varias veces”.

