Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

El noreste de Estados Unidos sigue acumulando nieve en medio de una enorme tormenta invernal que ocasionó una persistente molestia en partes de la región sur del país, donde la caída de aguanieve dejó a cientos de miles de usuarios sin luz. Se reportaron al menos 25 muertes relacionadas con el clima.

Las intensas nevadas —se registraron más de 30 centímetros a lo largo de una franja de 2.100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— paralizaron el tráfico, cancelaron vuelos y provocaron la cancelación de clases este lunes en distintos puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las áreas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros de nieve y experimentan sensaciones térmicas de hasta -31 grados.

El aumento en el número de muertes incluyó a dos personas que fueron atropelladas por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve por la unidad canina de la Policía después de que fue vista por última vez mientras salía de un bar en Kansas. En la ciudad de Nueva York, las autoridades indicaron que ocho personas fueron encontradas sin vida a la intemperie a lo largo del gélido fin de semana.

Había más de 750.000 cortes de energía en el país en la tarde del lunes, según el portal poweroutage.com. La mayoría de las interrupciones se registraron en la región del sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana hicieron que las ramas de los árboles y las líneas eléctricas cedieran ante el peso, causando apagones en el norte de Mississippi y partes de Tennessee.

La Universidad de Mississippi, donde la mayoría de los estudiantes estuvieron sin luz el lunes, canceló las clases para el resto de la semana mientras el campus de Oxford seguía cubierto de hielo. La alcaldesa de Oxford, Robyn Tannehill, publicó en redes sociales que cayeron tantos árboles, ramas y tendido eléctrico que “parece que pasó un tornado por cada calle”.

Más de 8.000 vuelos fueron demorados o cancelados este lunes a nivel nacional, de acuerdo con el portal de rastreo de vuelos flightaware.com. El día anterior se canceló el 45 % de los vuelos en todo el país, convirtiéndolo en el día con más cancelaciones desde la pandemia de Covid-19, según la empresa de análisis de aviación Cirium.

La ciudad de Nueva York experimentó su día más nevado en años, con 28 centímetros en Central Park. Las principales vías de la ciudad estaban despejadas en la mañana de este lunes, pero los peatones tuvieron que caminar a través de la nieve en algunas veredas y varias líneas de metro con vías elevadas sufrieron retrasos.