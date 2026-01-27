La Capital | Ovación | Boca

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Tras triunfar con el Pincha, uno de sus máximos referentes pasará al Xeneize mediante un millonario acuerdo. Además, un exjugador de la Lepra irá al León

27 de enero 2026 · 12:07hs
Luego de ser campeón

Luego de ser campeón, el capitán de Estudiantes firmará con Boca esta tarde.

Boca cerró un acuerdo con Estudiantes para comprar el pase de Santiago Ascacíbar, mediocampista y capitán del equipo dirigido por Eduardo Domínguez que fue campeón del torneo Clausura y el Trofeo de Campeones 2025. El traspaso de una de las figuras del Pincha generó polémica, ya que pasó a un rival directo.

A horas del cierre del libro de pases, que concluirá a las 17 de este martes, el Ruso se realizará la revisión médica y firmará un contrato por cuatro temporadas con el Xeneize, tal como confirmó una de las cuentas oficiales del conjunto azul y oro.

A través de un acuerdo que ronda los cinco millones de dólares, pero que además incluye el préstamo con opción de compra de Brian Aguirre, futbolista surgido en Newell's, que jugará esta temporada en el León. Si bien la oferta contemplaría unos cuatro millones, el jugador habría aceptado resignar el 15% que le corresponde y una deuda que el club platense mantiene con él.

Ascacibar Estudiantes campeon (1)

Estampa la firma y a entrenar

Ascacíbar pasa a Boca a unas semanas de cumplir 29 años, consolidado como uno de los referentes de Estudiantes en la última década, habiendo surgido de sus divisiones inferiores y con un total de 196 partidos disputados, con 18 goles anotados y cinco títulos.

>> Leer más: Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

En caso de no mediar inconvenientes, el mediocampista podría estar disponible para hacer su debut con el Xeneize el próximo domingo 1º de febrero frente a Newell's en la Bombonera, ya que llega como el reemplazo de Rodrigo Battaglia, quien sufrió una dura lesión y estará fuera de las canchas por un tiempo.

La polémica llegada de Ascacíbar a Boca

Estudiantes y Boca se enfrentarán este miércoles 28 de enero en La Plata desde las 22.15, por la segunda fecha del torneo Apertura. A pesar de concretar el acuerdo durante esta tarde, Ascacíbar no formaría parte de la nómina de Claudio Úbeda y recién estaría disponible para enfrentar a la Lepra el domingo.

Si bien el mediocampista fue clave en la consagración reciente del Pincharrata, varios hinchas manifestaron su descontento por marcharse a un competidor directo para lo que será este año del León, ya que comparten zona en el torneo local y ambos disputarán la Copa Libertadores.

El capitán de Estudiantes aceptó la propuesta de Boca y se convertirá en el segundo refuerzo de este mercado de pases, pero también dejará un lugar vacante en el Pincha, que tendrá que arreglárselas para reemplazar a su figura y emblema a contrarreloj.

