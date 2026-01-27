La Capital | Policiales | robo

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Los delincuentes intentaron robar y al no hallar dinero se dirigieron al domicilio de los dueños del local de San Juan al 5200

27 de enero 2026 · 11:36hs
El violento robo se produjo en una pollería de San Juan al 5200.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El violento robo se produjo en una pollería de San Juan al 5200.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Un violento episodio ocurrió este martes por la mañana en un comercio de San Juan al 5200, cuando delincuentes ingresaron con fines de robo a la pollería Salvador, maniataron a los empleados y luego se dieron a la fuga, no sin antes irrumpir también en el domicilio de los dueños.

Efectivos de la policía motorizada y del Comando Radioeléctrico se encontraban esta mañana realizando las tareas investigativas en el negocio de San Juan y Matienzo, donde se produjo el episodio en el local de barrio Azcuénaga, en el noroeste rosarino.

Un robo en plena mañana

Según las primeras informaciones, cuatro ladrones armados ingresaron cerca de las 8, cuando el comercio aún estaba cerrado. Allí maniataron con precintos a los 9 empleados que se encontraban en el lugar.

Según trascendió, al dirigirse a la caja no hallaron dinero en efectivo, por lo que se llevaron los teléfonos celulares, que descartaron a las pocas cuadras. Fuentes policiales confirmaron que no hay personas lesionadas.

Sin embargo, antes de retirarse lograron ingresar a la casa de los dueños, ubicada en la zona. De allí sustrajeron dinero en efectivo y moneda extrajera.

En Balcarce y Montevideo, personal de la Policía de Investigaciones había detenido al cerrajero por el robo de miles de dólares en barrio Martin. Finalmente fue puesto en libertad

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Maira G. se entregó la semana pasada en la Policía de Investigaciones. Ayer fue imputada como partícipe en la organización de un autoatentado.

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Cristian D. fue imputado como coautor de homicidio en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Calle Eva Perón al 2400, en Santa Fe, donde vive la mujer estafada bajo la modalidad de cuento del tío

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

