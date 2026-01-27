Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados Los delincuentes intentaron robar y al no hallar dinero se dirigieron al domicilio de los dueños del local de San Juan al 5200 27 de enero 2026 · 11:36hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital El violento robo se produjo en una pollería de San Juan al 5200. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Un violento episodio ocurrió este martes por la mañana en un comercio de San Juan al 5200, cuando delincuentes ingresaron con fines de robo a la pollería Salvador, maniataron a los empleados y luego se dieron a la fuga, no sin antes irrumpir también en el domicilio de los dueños.

Efectivos de la policía motorizada y del Comando Radioeléctrico se encontraban esta mañana realizando las tareas investigativas en el negocio de San Juan y Matienzo, donde se produjo el episodio en el local de barrio Azcuénaga, en el noroeste rosarino.

robo (2) Foto: Virginia Benedetto / La Capital Un robo en plena mañana Según las primeras informaciones, cuatro ladrones armados ingresaron cerca de las 8, cuando el comercio aún estaba cerrado. Allí maniataron con precintos a los 9 empleados que se encontraban en el lugar.

Según trascendió, al dirigirse a la caja no hallaron dinero en efectivo, por lo que se llevaron los teléfonos celulares, que descartaron a las pocas cuadras. Fuentes policiales confirmaron que no hay personas lesionadas.

Sin embargo, antes de retirarse lograron ingresar a la casa de los dueños, ubicada en la zona. De allí sustrajeron dinero en efectivo y moneda extrajera.