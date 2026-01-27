La Capital | La Ciudad | Newell's

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol en inmediaciones del Coloso

Se organizará un operativo especial, similar al desplegado antes del encuentro del fin de semana que Central disputó en Arroyito

27 de enero 2026 · 12:13hs
Newells vuelve a encontrarse con su gente este martes

Celina Mutti Lovera / La Capital

Newell's vuelve a encontrarse con su gente este martes, cuando reciba a Independiente.

El primer partido de Newell's como local en el parque Independencia será con un nuevo operativo, desplegado conjuntamente por autoridades municipales y provinciales, que busca limitar la venta de alcohol en las inmediaciones del Coloso Marcelo Bielsa. A su vez, se dispuso un reordenamiento de los puestos ambulantes.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, y el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, brindaron precisiones sobre las nuevas disposiciones de ordenamiento de los puestos de venta de comida y ambulantes en las inmediaciones del estadio de Newell's.

El reordenamiento de puestos ambulantes comenzó a regir el sábado pasado para el partido que Central disputó contra Belgrano en Arroyito. Ahora, será el turno de replicar la experiencia en el parque Independencia. En el debut de esta modalidad, tres comercios fueron clausurados por no cumplir con el nuevo ordenamiento de seguridad.

Venta de alcohol antes del partido de Newell's

Las nuevas disposiciones sobre el reordenamiento de puestos ambulantes y la venta de alcohol surge tras la firma de un acta entre el Estado provincial y el municipal para establecer un nuevo anillo de seguridad en los alrededores de los estadios de fútbol, con el propósito de regular los puestos de comida y venta ambulante, entre otras medidas relacionadas a la celebración de los espectáculos deportivos.

De esta manera, desde el gobierno provincial indicaron que el operativo de seguridad para el partido entre Newell's e Independiente consta de cuatro espacios en los que habrá un régimen especial para la venta de alcohol. El primer anillo llega hasta las inmediaciones más cercanas al estadio, el segundo anillo se extiende hasta las calles internas del parque que rodean la cancha y el tercero no es un anillo sino un cuadrante, delimitado por Ovidio Lagos, Pellegrini, Oroño y una porción del hipódromo.

>> Leer más: Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La novedad es el cuarto cuadrante, conformado por Francia, 3 de Febrero, Moreno y 27 de Febrero. En ese espacio, no se podrá comprar alcohol cuatro horas antes ni dos horas después del partido; es decir, entre las 18.15 y las 2.15 del miércoles. Los únicos comercios habilitados para ello serán los bares, pero con una condición: que los clientes consumar sentados en el local. Las autoridades indicaron que está prohibido llevarse las bebidas, incluso si se pasan a otro envase.

Por último, remarcaron que habrá controles de cuidacoches y que están prohibidas las parrillas en la vía pública.

Noticias relacionadas
Preparen la plaqueta. Armando Méndez llega a los 100 partidos en Newells cpntra Independiente.

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Newells recibirá a Independiente mientras que Central visitará a Racing

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

newells vs independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Juan Ignacio Ramírez. Newells demandará al club brasileño que contrató al jugador

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Lo último

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Desde Coad rechazan por insuficiente el último aumento otorgado por decreto y exigen que Nación cumpla con la ley de financiamiento universitario

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido
La Ciudad

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso
Política

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Ovación
Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad
Ovación

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

La Ciudad
Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso
la ciudad

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral