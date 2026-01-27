Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol en inmediaciones del Coloso

El primer partido de Newell's como local en el parque Independencia será con un nuevo operativo , desplegado conjuntamente por autoridades municipales y provinciales, que busca limitar la venta de alcohol en las inmediaciones del Coloso Marcelo Bielsa . A su vez, se dispuso un reordenamiento de los puestos ambulantes.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, y el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, brindaron precisiones sobre las nuevas disposiciones de ordenamiento de los puestos de venta de comida y ambulantes en las inmediaciones del estadio de Newell's .

El reordenamiento de puestos ambulantes comenzó a regir el sábado pasado para el partido que Central disputó contra Belgrano en Arroyito. Ahora, será el turno de replicar la experiencia en el parque Independencia. En el debut de esta modalidad, tres comercios fueron clausurados por no cumplir con el nuevo ordenamiento de seguridad.

Las nuevas disposiciones sobre el reordenamiento de puestos ambulantes y la venta de alcohol surge tras la firma de un acta entre el Estado provincial y el municipal para establecer un nuevo anillo de seguridad en los alrededores de los estadios de fútbol, con el propósito de regular los puestos de comida y venta ambulante, entre otras medidas relacionadas a la celebración de los espectáculos deportivos.

De esta manera, desde el gobierno provincial indicaron que el operativo de seguridad para el partido entre Newell's e Independiente consta de cuatro espacios en los que habrá un régimen especial para la venta de alcohol. El primer anillo llega hasta las inmediaciones más cercanas al estadio, el segundo anillo se extiende hasta las calles internas del parque que rodean la cancha y el tercero no es un anillo sino un cuadrante, delimitado por Ovidio Lagos, Pellegrini, Oroño y una porción del hipódromo.

La novedad es el cuarto cuadrante, conformado por Francia, 3 de Febrero, Moreno y 27 de Febrero. En ese espacio, no se podrá comprar alcohol cuatro horas antes ni dos horas después del partido; es decir, entre las 18.15 y las 2.15 del miércoles. Los únicos comercios habilitados para ello serán los bares, pero con una condición: que los clientes consumar sentados en el local. Las autoridades indicaron que está prohibido llevarse las bebidas, incluso si se pasan a otro envase.

Por último, remarcaron que habrá controles de cuidacoches y que están prohibidas las parrillas en la vía pública.