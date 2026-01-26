La Capital | Zoom | Natalie Portman

Natalie Portman dejó de lado las viejas disputas amorosas y defendió a Dolores Fonzi

La estrella de Hollywood puso a "Belén" en una lista de "películas extraordinarias" dirigidas por mujeres. Y de inmediato todos recordaron el escandaloso triángulo amoroso con Gael García Bernal

26 de enero 2026 · 22:59hs
Natalie Portman dejó de lado las viejas disputas amorosas y defendió a Dolores Fonzi

La actriz Natalie Portman hizo una lista de "películas extraordinarias" dirigidas por mujeres que quedaron fuera de las nominadas en los premios Oscar 2026, entre las que incluyó a "Belén", de Dolores Fonzi. De este lado del planeta no pasó desapercibido que la estrella estadounidense mencionara a la actriz y directora argentina, ya que ambas se vieron envueltas hace dos décadas en un escándalo amoroso que incluyó al mexicano Gael García Bernal.

En una entrevista con "Variety", Portman aseguró que "muchas de las mejores películas" que vio este año fueron hechas por mujeres. "Y muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios”, remarcó.

La actriz nacida en Jerusalén ensayó una lista de "películas extraordinarias" dirigidas por mujeres que "mucha gente está disfrutando y amando", y enumeró a "Sorry, Baby", "Left handed girl", "Hedda", "Testament of Anne Lee", "Late shift", "If I Had Legs I'd Kick You" y "Belén".

"No están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, aseveró. "Belén" era la preseleccionada argentina para los Oscar 2026, pero finalmente quedó fuera de la candidatura.

La mención a la película argentina recordó en estas tierras el escándalo mediático que representó el triángulo amoroso Portman-García Bernal-Fonzi en 2006.

El actor y director mexicano estaba entonces en una relación amorosa con Portman. García Bernal llegó a Buenos Aires para visitar a algunos amigos, y se reencontró con Dolores Fonzi, con quien había filmado "Vidas privadas" cinco años antes. Las versiones sobre un romance no se demoraron, y Portman no dudó en tomar un avión directo a Ezeiza.

Si bien tiempo después la propia Fonzi aclaró que todo estuvo "sacado de contexto", los rumores aseguraban que Portman había discutido con ella e incluso le había dado una cachetada. Lo cierto es que el mexicano y la actriz de Hollywood viajaron juntos a la Patagonia y regresaron a Estados Unidos, pero el romance no duró mucho más. García Bernal y Fonzi oficializaron su relación el año siguiente, que se prolongó hasta 2014 y que dejó dos hijos: el madrileño Lázaro, nacido el 8 de enero de 2009, y la porteña Libertad, del 7 de abril de 2011.

Años después, Fonzi admitió a medias la historia. “Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante. No sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman, es una estrella, 'Star Wars'...”, dijo en 2021, y añadió que "fue más escandaloso lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad".

Aunque su hermano, Tomás Fonzi, luego la contradijo: confirmó que el viaje de Portman fue provocado por celos, que abofeteó a Dolores y que pasaron algunas otras cosas que no llegaron a los medios y que él no quiso revelar.

