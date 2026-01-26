RTO en Santa Fe: advierten que uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

La Agencia Provincial de Seguridad Vial detectó la irregularidad durante los operativos de verano, donde solo el 34% de los vehículos santafesinos están al día

Apenas la mitad de los autos que cirulan por las rutas de Santa Fe tienen la revisión técnica obligatoria (RTO) al día.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció que, tras el primer mes del Operativo Verano, casi el 50% de los vehículos controlados en rutas y ciudades del territorio santafesino no contaba con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día .

Los datos publicados por la agencia surgen de más de 2.500 procedimientos de fiscalización en los que se inspeccionaron un total de 70 mil unidades , tanto de jurisdicción local como de otras provincias.

“Del total de los vehículos radicados en la provincia de Santa Fe, solo el 34% hace la revisión técnica ”, remarcó Carlos López, director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, en diálogo con LT8 .

Esta situación motivó un llamado del organismo a cumplir con la verificación para prevenir siniestros viales. López advirtió que “durante los controles que se hicieron hasta el momento, 1 de cada 2 vehículos no tenía la revisión técnica ” y remarcó que la incidencia de la seguridad mecánica en el total de accidentes de tránsito alcanza el 25%.

RTO02.jpg

Al respecto, detalló que el examen abarca más de 300 puntos, entre los cuales muchos de ellos son críticos y requieren de equipos específicos que solo están disponibles en los centros de inspección habilitados y no en talleres mecánicos convencionales.

Las inspecciones permiten detectar fallas en los sistemas de frenos e iluminación, además de inspeccionar el tren delantero, identificar la emisión de sustancias contaminantes y revisa las condiciones generales de seguridad. Una vez finalizado este trámite, el titular recibe una ficha con todas las anomalías identificadas para que sean subsanadas en el taller.

Cronograma y costos

La normativa establece un esquema de periodicidad según la antigüedad del vehículo:

• Vehículos 0 km: la primera revisión se realiza a los tres años del patentamiento.

• Segunda revisión: se lleva a cabo a los cinco años del patentamiento.

• Tercera revisión y posteriores: a partir de los siete años, el trámite debe repetirse de forma anual.

El precio oficial de la RTO en Santa Fe está fijado por la APSV en 60 mil pesos para vehículos particulares, incluyendo autos y camionetas. Este valor es uniforme en los 28 talleres habilitados que funcionan dentro de la provincia.

Según resaltó López, quienes acuden a realizar la verificación suelen tener sus autos en buenas condiciones, ya que el índice de rechazados y condicionales solo “creció un 1,5% en el último tiempo”. Por lo tanto, el objetivo es concientizar a quienes evaden el control.

Documentación requerida en controles

La APSV recordó que circular con la documentación en regla es una condición básica para evitar sanciones durante los puestos fijos y móviles del Operativo Verano. Los elementos obligatorios para transitar son:

• DNI del conductor.

• Licencia de conducir vigente (física o digital en Mi Santa Fe), con domicilio coincidente con el DNI.

• Póliza de seguro en vigencia.

• Tarjeta Verde de identificación del vehículo.

• Certificado de RTO.

• Matafuego vigente y balizas triangulares (su ausencia es causal de sanción).

• Autorización correspondiente en caso de llevar equipo de GNC.