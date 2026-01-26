¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | RTO

RTO en Santa Fe: advierten que uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

La Agencia Provincial de Seguridad Vial detectó la irregularidad durante los operativos de verano, donde solo el 34% de los vehículos santafesinos están al día

26 de enero 2026 · 10:37hs
Apenas la mitad de los autos que cirulan por las rutas de Santa Fe tienen la revisión técnica obligatoria (RTO) al día.

Foto: La Capital / Archivo.

Apenas la mitad de los autos que cirulan por las rutas de Santa Fe tienen la revisión técnica obligatoria (RTO) al día.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció que, tras el primer mes del Operativo Verano, casi el 50% de los vehículos controlados en rutas y ciudades del territorio santafesino no contaba con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día.

Los datos publicados por la agencia surgen de más de 2.500 procedimientos de fiscalización en los que se inspeccionaron un total de 70 mil unidades, tanto de jurisdicción local como de otras provincias.

“Del total de los vehículos radicados en la provincia de Santa Fe, solo el 34% hace la revisión técnica”, remarcó Carlos López, director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, en diálogo con LT8.

Esta situación motivó un llamado del organismo a cumplir con la verificación para prevenir siniestros viales. López advirtió que “durante los controles que se hicieron hasta el momento, 1 de cada 2 vehículos no tenía la revisión técnica” y remarcó que la incidencia de la seguridad mecánica en el total de accidentes de tránsito alcanza el 25%.

RTO02.jpg

Al respecto, detalló que el examen abarca más de 300 puntos, entre los cuales muchos de ellos son críticos y requieren de equipos específicos que solo están disponibles en los centros de inspección habilitados y no en talleres mecánicos convencionales.

Las inspecciones permiten detectar fallas en los sistemas de frenos e iluminación, además de inspeccionar el tren delantero, identificar la emisión de sustancias contaminantes y revisa las condiciones generales de seguridad. Una vez finalizado este trámite, el titular recibe una ficha con todas las anomalías identificadas para que sean subsanadas en el taller.

Cronograma y costos

La normativa establece un esquema de periodicidad según la antigüedad del vehículo:

• Vehículos 0 km: la primera revisión se realiza a los tres años del patentamiento.

• Segunda revisión: se lleva a cabo a los cinco años del patentamiento.

• Tercera revisión y posteriores: a partir de los siete años, el trámite debe repetirse de forma anual.

El precio oficial de la RTO en Santa Fe está fijado por la APSV en 60 mil pesos para vehículos particulares, incluyendo autos y camionetas. Este valor es uniforme en los 28 talleres habilitados que funcionan dentro de la provincia.

>> Leer más: Los hábitos que dañan el auto y generan costosas reparaciones

Según resaltó López, quienes acuden a realizar la verificación suelen tener sus autos en buenas condiciones, ya que el índice de rechazados y condicionales solo “creció un 1,5% en el último tiempo”. Por lo tanto, el objetivo es concientizar a quienes evaden el control.

Documentación requerida en controles

La APSV recordó que circular con la documentación en regla es una condición básica para evitar sanciones durante los puestos fijos y móviles del Operativo Verano. Los elementos obligatorios para transitar son:

• DNI del conductor.

• Licencia de conducir vigente (física o digital en Mi Santa Fe), con domicilio coincidente con el DNI.

• Póliza de seguro en vigencia.

• Tarjeta Verde de identificación del vehículo.

• Certificado de RTO.

• Matafuego vigente y balizas triangulares (su ausencia es causal de sanción).

• Autorización correspondiente en caso de llevar equipo de GNC.

Noticias relacionadas
El modelo Geely EX5, de alta tecnología, llegará a Rosario de la mano de Pesado Castro.

Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

El buque BYD Changzhou llegó a la Argentina con casi 6 mil autos híbridos y eléctricos.

Revolución de autos en el mercado argentino: "China tiene puestos los ojos en Sudamérica"

El buque BYD Changzhou llegó a la Argentina con unos 5.800 autos, entre híbridos y eléctricos.

Hito automotriz en Argentina: llegó el buque chino con miles de autos híbridos y eléctricos

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Lo último

Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

De 21 años y apodado Polli, tenía pedido de captura desde agosto pasado pero ya había sido aprehendido en otras ocasiones
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 
La Ciudad

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara
POLICIALES

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros
Ovación

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Policiales
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

La Ciudad
Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda
Información general

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo