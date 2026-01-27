La Capital | Ovación | Central

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Imágenes viralizadas y un comunicado oficial de Racing confirmaron el mal estado del campo de juego de Avellaneda, que recibirá mañana a Central en pleno proceso de recambio del césped.

27 de enero 2026 · 13:59hs
El estadio de Racing presenta malas condiciones a un día del partido frente a Central.

Foto: @Sacostaracing

El estadio de Racing presenta malas condiciones a un día del partido frente a Central.

Rosario Central tendrá su segundo partido de este torneo Apertura y buscará recuperarse de la derrota como local frente a Belgrano, pero su visita a Racing tendrá un particular obstáculo, ya que el césped del Cilindro de Avellaneda se encuentra en mal estado.

A falta de un día para el encuentro, se viralizaron imágenes de la cancha a través de redes sociales, donde se puede ver el campo de juego de la Academia en malas condiciones, lo que representará un problema para los futbolistas.

“El campo de juego presentará, este miércoles en el debut de Racing como local, condiciones de un proceso todavía en evolución”, comunicaron desde Racing y explicaron que este caso se debe al “cambio del césped que comenzó en el inicio de 2025 con modificaciones de fondo”.

Al respecto, detallaron que “en los primeros días de 2026 se procedió a la remoción del piso de invierno mediante el uso de sustancias químicas y, luego, al sembrado de una nueva carpeta vegetal rye grass”. El Canalla deberá enfrentarse al equipo de Gustavo Costas en un terreno poco habitual para la primera división del fútbol argentino, más allá de los inconvenientes que se observaron con el césped de otros estadios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sacostaracing/status/2016019018881069234?s=20&partner=&hide_thread=false

La justificación de Racing

En relación a los motivos que llevaron a que el campo de juego se deteriore, desde Racing justificaron: “La fecha elegida se debió a que la temporada de primera finalizó avanzado diciembre, lo que demoró el inicio de los trabajos. Por otro lado, la falta de lluvias influyó drásticamente en los tiempos de desarrollo porque representa un aspecto clave para el crecimiento de un césped joven”.

Desde la institución de Avellaneda aseguraron que “en las próximas dos semanas” se espera que “con un clima más adecuado” se logre “una mejora de forma sostenida”. En los primeros días de enero se había difundido una imagen que encendió las alarmas, pero que en estas horas ya es una realidad.

>> Leer más: Central tiene que recuperarse y romper una racha negativa contra Racing

Al referirse al trabajo realizado para remover la carpeta vegetal previa, agregaron: “Se aplicó herbicida y se realizaron diferentes trabajos mecánicos, como cortes bajos a 10 milímetros, cortes verticales para eliminar restos del pasto instalado luego de haber sido quemado y también materia orgánica muerta, aireaciones con sacabocado, dressing de arena, riego y plan de fertilización”.

Este plan de cambio del césped fue una de las prioridades de la dirigencia encabezada por Diego Milito al tomar las riendas de Racing, ya que durante 2024 padecieron un campo de juego en malas condiciones que trajo serias consecuencias para la institución, como mudar la localía para uno de sus partidos.

Central visita a Racing en el Cilindro

Racing y Central chocarán este miércoles 28 de enero, desde las 19, en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje principal de Fernando Echenique, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.

La transmisión del encuentro será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Noticias relacionadas
Central Córdoba. Renzo Altamura (9) en el reciente amistoso ante la reserva de Newell’s. El delantero viene de ser el goleador Belgrano de Arequito en la Liga Casildense.

Renzo Altamura: "Voy a dejar todo por la camiseta de Central Córdoba"

Jaminton Campaz, uno de los mejores de Central, pierde la pelota contra la marca de un jugador de Belgrano. Fue el sábado, en el Gigante. 

Central tiene que recuperarse y romper una racha negativa contra Racing

central anuncio la incorporacion de su quinto refuerzo: pol fernandez

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Jorge Almirón debe tomar varias decisiones después de la derrota de Central ante Belgrano para enfrentar a Racing en el Cilindro. 

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Lo último

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

El gobernador empuña un tema social delicado de agenda nacional impulsado por el oficialismo. Busca alinear a diputados santafesinos y plantear su postura

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Por Facundo Borrego
Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Ovación
Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado
Ovación

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Policiales
Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

La Ciudad
Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Por Carlos Durhand
Ovación

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe
Policiales

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones