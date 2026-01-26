Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

El incidente se produjo este lunes, poco antes de la 10, en el cruce de Uriburu y Flammarion. La víctima era muy conocida en la zona

Un hombre de 36 años falleció este lunes a la mañana al ser atropellado por un tren de pasajeros muy cerca del paso a nivel ubicado en Flamnarion y Uriburu, en la zona sur de Rosario. Según las primeras informaciones, el siniestro sucedió poco antes de las 10.

Fuentes oficiales indicaron que el incidente quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la zona . Según esa grabación, se puede observar que a las 9.57 se bajaron las barreras y que un hombre con remera de color naranja cruzaba por las vías.

Ese instante, según los voceros, cuando pasó el convoy ferroviario la víctima habría sido succionada a las vías. Tras el impacto, se convocó a personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que comprobó que la víctima había fallecido en el acto.

De todas maneras, la secuencia del incidente será investigada por la Fiscalía en turno. Según trascendió, la víctima era un vecino de la zona que trabajaba en una pollería del mismo barrio. El siniestro causó consternación en esa zona ya que, según los testimonios relevados por El Tres Tv en la zona la víctima solía llevar o repartir la mercadería del negocio a viviendas de esa sector.

La versión de un guarda del tren

La formación involucrada en este siniestro pertenece a la empresa Trenes Argentinos y se trata del servicio de pasajeros que conecta Rosario Norte con Retiro, en Buenos Aires. Un empleado de Trenes Argentinos indicó que el convoy no llevaba pasajeros porque era una servicio de prueba. "Estamos esperando que las autoridades nos liberen. Hoy fuimos hasta Empalme Villa Constitución y ahora volvíamos".

Con relación a la mecánica del accidente, el trabajador que se desempeña como guarda señaló que desde arriba no sintió ningún golpe. “Yo iba en uno de los vagones, y lo único que sentí fue que el tren frenaba de golpe. No vi nada, ni escuché golpes. Calculo que el chofer tampoco, porque arriba de esto no se siente nada. El tren se desplazaba a unos 30 o 40 kilómetros por hora. En nuestro trabajo solemos ver estos accidentes, es muy duro”, subrayó el empleado de Trenes Argentinos.