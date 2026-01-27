Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Maira G. quedó en prisión preventiva por el máximo de tiempo que prevé la ley mientras la causa judicial avanza hacia un juicio

Maira G. se entregó la semana pasada en la Policía de Investigaciones. Ayer fue imputada como partícipe en la organización de un autoatentado.

Maira G., la mujer de 33 años señalada como presunta cómplice en la organización de un falso atentado con que el se pretendió acusar a sectores de la policía en la persecución a Norma Acosta , fue imputada por los delitos de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad, en concurso de real con abuso de armas.

En la audiencia celebrada el lunes por la tarde en el Centro de Justicia Penal, el juez de Primera Instancia Pablo Pinto convalidó la acusación que presentó el fiscal Pablo Socca y seguidamente dispuso que Gómez continúe en prisión preventiva por el tiempo máximo que estable la ley mientras la causa judicial avanza hacia la realización de un juicio.

Socca le atribuyó a Maira G. haber prestado la olaboración necesaria, junto a otras personas, para que Norma Acosta (quien ya fue imputada y está presa) pudiera llevar adelante un autoatentado en su contra. Ese incidente sucedió el 7 de mayo pasado y consistió en una balacera contra su propia vivienda ubicada en pasaje Larguía al 3400.

Según la acusación de Socca, la colaboración de Maira en el plan “fue pedido por Norma Acosta y consistió en ser intermediaria para obtener por sí o por interpósita persona _no identificada a la fecha_ que J.J.G. (ya imputado) y otra persona, se comprometieran a la realización del ataque encomendado. Esas personas luego reclutaron para ello a Nicolás Hernán Robles (ya condenado) y a un menor de edad, para que efectúen los disparos”.

>> Leer más: Se entregó en Rosario una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

De acuerdo con la reconstrucción del hecho que hizo el funcionario a cargo de la acusación, los gatilleros fueron hasta la casa de Acosta y efectuaron “cuanto menos 5 disparos con un arma de fuego calibre 9mm contra el frente de la vivienda”. Según planteó Socca, el plan “comenzó a orquestarse el día 5 de mayo y quedó plasmado en conversaciones de Whatsapp entre Acosta y Gómez, que Acosta comenzó a informarle al otro día en tiempo real los avances de la organización del autoatentado”.

Cómo fue el autoatentado

Socca afirmó que “finalmente el ataque fue realizado al día siguiente, el 7 de mayo, a las 9.25 en manos de Robles y el menor de edad, quienes concurrieron a la vivienda de Acosta en una bicicleta conducida por Robles. El menor realizó al menos 5 disparos con una pistola 9mm contra el frente del domicilio de la falsa víctima”. Para ambos se dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de 6 meses.

balacera Norma Acosta.jpg Balacera contra la vivienda de Norma Acosta. Fue el 7 de mayo pasado. Ahora el fiscal sospecha que se habría tratado de una falsa denuncia. Maximiliano Klanjscek

Según la teoría del fiscal, Maira G. prestó su apoyo “a sabiendas de la intención de Acosta de instalar públicamente la sospecha de una represalia cometida por personal policial para generar de esa manera conmoción pública y temor en la sociedad por la situación _en apariencia_ ocurrida”.

>> Leer más: Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar la balacera contra su casa

Norma Acosta fue imputada el 10 de septiembre pasado como instigadora de su autoatentado. Fiscalía le atribuyó los delitos de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, por la participación de un menor de edad en concurso ideal con abuso de armas, y falso testimonio. Por su parte, en la misma audiencia J.J.G. fue acusado por los mismos delitos, pero como partícipe primario.

Por último, Nicolás Robles fue condenado el 2 de diciembre de 2025, en procedimiento abreviado, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y con cumplimiento de reglas de conducta por el mismo plazo.