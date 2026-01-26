La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas aisladas

El calor sigue sin dar respiro, con una máxima que tocaría los 35º y se mantendría en niveles similares los siguientes días

26 de enero 2026 · 23:31hs
El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas aisladas

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario algunas posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas durante toda la jornada, con una temperatura que sigue sin dar respiro, ya que se espera una máxima de 35º con pocas variaciones en los próximos días.

La madrugada del martes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 22º y bajas chances de tormentas aisladas, mientras que en la mañana las posibilidades de chaparrones son de entre 10 y 40 por ciento, con los termómetros trepando hasta 28º. A la tarde continúan las chances de chaparrones, con una máxima de 35º bajando a 26º en la noche, que nuevamente tiene probabilidad de tormentas aisladas.

El miércoles continuaría el calor y también las precipitaciones. Desde la tarde se anuncian posibles chaparrones, con marcas entre 21º y 34º.

El jueves estaría parcialmente nublado, con una máxima que no bajaría de 34º y la mínima en torno a los 22º.

Para el viernes pronostican cielo mayormente nublado, con registros que irían de 35º a 23º.

El sábado habría un leve descenso de la máxima, que no superaría los 32º, mientras que la mínima llegaría a 21º, con cielo mayormente nublado.

El domingo continuarían las nubes, con temperaturas entre 33º y 20º.

