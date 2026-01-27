La Capital | Zoom | Fito Páez

Sofía Gala habló sobre los rumores de romance con Fito Páez: "Tenemos un vínculo muy profundo"

Tras un amoroso saludo de cumpleaños, muchos se preguntaron sobre la relación entre el rosarino y la hija de Moría Casán. Qué dijeron los protagonistas

27 de enero 2026 · 11:09hs
A partir de un posteo de Instagram se desataron los rumores sobre un supuesto romance entre Fito Páez y Sofía Gala

A partir de un posteo de Instagram se desataron los rumores sobre un supuesto romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Luego de un saludo de cumpleaños particularmente amoroso de Fito Páez a Sofía Gala Castiglione, se dispararon los rumores de un supuesto romance entre el músico rosarino y la hija de Moria Casán. Ahora, la actriz se expresó al respecto y aseguró que mantiene un "vínculo muy profundo" con el autor de "Circo Beat".

Las versiones comenzaron luego de un posteo de Páez por el cumpleaños número 39 de Gala. "Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!”, escribió el cantante, junto a una foto donde de ambos en un avión, muy cerca físicamente.

Qué dijo Sofía Gala sobre el supuesto romance con Fito Páez

Aunque Gala admitió que mantiene una relación muy cercana con el músico, desmintió las versiones de romance: “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, expresó la actriz, que este fin de semana cumplió 39 años, en conversación con el programa de TV LAM.

“No entiendo los códigos de otro tipo de vínculo ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”, continuó Sofía Gala Castiglione, con especial énfasis en la especial relación que mantiene con Fito Páez.

“No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, cerró Gala, tajante con su definición. Por el momento, Fito Páez no se expresó al respecto.

>> Leer más: Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: "No sé cómo llamarlo: crush, amor"

El posteo que disparó los rumores

El cumpleaños de Sofía Gala Castiglione no pasó inadvertido en las redes sociales. Entre los numerosos mensajes que recibió de colegas y amigos, uno en particular concentró la atención de seguidores y usuarios: el saludo de Fito Páez, que eligió su cuenta de Instagram para dedicarle un posteo público cargado de afecto.

El músico compartió una selfie tomada durante un viaje en avión. En la imagen, Sofía Gala aparece lanzando un beso, con los labios pintados de rojo, mientras Páez sonríe a cámara sosteniendo el teléfono. Junto a la foto, escribió: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!”, arrobando a la actriz.

La respuesta no tardó en llegar. Desde su propia cuenta, Sofía replicó el mensaje con una frase igualmente intensa: “Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. El intercambio, visible para millones de seguidores, fue suficiente para disparar comentarios, interpretaciones y rumores.

Embed

Un cruce que se volvió viral

En pocos minutos, la publicación se llenó de corazones, felicitaciones y preguntas. Muchos usuarios celebraron la complicidad entre ambos, mientras otros deslizaron teorías sobre una posible relación amorosa. El uso explícito de la expresión “te amo”, sumado al tono íntimo del mensaje, fue leído por parte del público como algo que excede una amistad convencional.

>> Leer más: Fito Páez regresa en marzo a Rosario con tres conciertos históricos

Las capturas del posteo comenzaron a circular en distintas plataformas y los nombres de ambos se replicaron en búsquedas y tendencias. Sin confirmaciones ni desmentidas, el revuelo creció alimentado únicamente por el clima afectivo del intercambio.

Noticias relacionadas
villa maria: morat, fito paez, abel pintos y luck ra brillan en la grilla del festival de penas

Villa María: Morat, Fito Páez, Abel Pintos y Luck Ra brillan en la grilla del Festival de Peñas

El Festival Faro, un clásico de los veranos rosarinos, reunirá a más de 160 artistas en dos escenarios. 

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Facundo Arana habló por primera vez de su separación de María Susini 

Facundo Arana rompió el silencio tras su separación: "Todo lo iremos viendo con el tiempo"

El violinista rosarino Lele Lovato vuelve el miércoles 28 a Cosquín, tras varias décadas de presencia ininterrumpida en el festival de folklore

Lele Lovato, el violinista rosarino que afirma su vigencia en Cosquín

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Lo último

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Desde Coad rechazan por insuficiente el último aumento otorgado por decreto y exigen que Nación cumpla con la ley de financiamiento universitario

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido
La Ciudad

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso
Política

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Ovación
Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad
Ovación

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

La Ciudad
Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso
la ciudad

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral