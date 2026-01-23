Tras 19 años en pareja, ¿Facundo Arana y María Susini se separaron?

La noticia fue revelada por Pepe Ochoa en el ciclo LAM. Después de casi dos décadas juntos y con tres hijos en común, la pareja habría llegado a su fin

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se separaron después de casi dos décadas en pareja

Tras más de 19 años en pareja y con tres hijos en común , Facundo Arana y María Susini se habrían separado . La noticia fue dada a conocer por Pepe Ochoa en el programa televisivo LAM.

Se trata de una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo argentino. El actor Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, se casaron en 2012 y tuvieron tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro. Tras casi dos décadas de relación, la pareja habría llegado a su fin.

Si bien ninguno de los protagonistas salió a hablar públicamente sobre la ruptura, según informó Ochoa, el motivo de la separación sería el fin del amor . No obstante, destacó que mantienen un buen vínculo, continúan compartiendo actividades familiares mientras priorizan el bienestar de sus hijos.

Qué se sabe sobre la separación de Facundo Arana y María Susini

En el programa televisivo LAM, Pepe Ochoa dio a conocer la noticia. “Ellos obviamente se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero no funcionan más como pareja”, comenzó diciendo el panelista.

Luego, agregó la manera en la que se enteró de la separación: “Ella empieza a hablar del tema y por eso llega a mis oídos, y habló mucho del tema también en un viaje, y ahí es donde yo empiezo a seguir la ruta de todo esto”.

En cuanto a la relación que mantienen el actor y Susini, detalló que la separación se dio en buenos términos, y que incluso “se muestran juntos en Mar del Plata, porque no hay ningún problema".

“Ella lo habla más que él, él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor”, cerró diciendo Ochoa.

Embed FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI DECIDIERON SEPARARSE



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/dyi9ZMqSlx — América TV (@AmericaTV) January 23, 2026

>> Leer más: Romina Gaetani criticó a la esposa de Facundo Arana y reavivó la polémica