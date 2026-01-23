La Capital | Zoom | Facundo Arana

Tras 19 años en pareja, ¿Facundo Arana y María Susini se separaron?

La noticia fue revelada por Pepe Ochoa en el ciclo LAM. Después de casi dos décadas juntos y con tres hijos en común, la pareja habría llegado a su fin

23 de enero 2026 · 09:13hs
Aseguran que Facundo Arana y María Susini se separaron después de casi dos décadas en pareja

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se separaron después de casi dos décadas en pareja

Tras más de 19 años en pareja y con tres hijos en común, Facundo Arana y María Susini se habrían separado. La noticia fue dada a conocer por Pepe Ochoa en el programa televisivo LAM.

Se trata de una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo argentino. El actor Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, se casaron en 2012 y tuvieron tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro. Tras casi dos décadas de relación, la pareja habría llegado a su fin.

Si bien ninguno de los protagonistas salió a hablar públicamente sobre la ruptura, según informó Ochoa, el motivo de la separación sería el fin del amor. No obstante, destacó que mantienen un buen vínculo, continúan compartiendo actividades familiares mientras priorizan el bienestar de sus hijos.

>> Leer más: Facundo Arana se posicionó en el escándalo de Natalia Oreiro: qué dijo el actor

Qué se sabe sobre la separación de Facundo Arana y María Susini

En el programa televisivo LAM, Pepe Ochoa dio a conocer la noticia. “Ellos obviamente se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero no funcionan más como pareja”, comenzó diciendo el panelista.

Luego, agregó la manera en la que se enteró de la separación: “Ella empieza a hablar del tema y por eso llega a mis oídos, y habló mucho del tema también en un viaje, y ahí es donde yo empiezo a seguir la ruta de todo esto”.

En cuanto a la relación que mantienen el actor y Susini, detalló que la separación se dio en buenos términos, y que incluso “se muestran juntos en Mar del Plata, porque no hay ningún problema".

“Ella lo habla más que él, él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor”, cerró diciendo Ochoa.

Embed

>> Leer más: Romina Gaetani criticó a la esposa de Facundo Arana y reavivó la polémica

Noticias relacionadas
El recuerdo imborrable de Luis Alberto Spinetta

Día Nacional del Músico: se cumplen 76 años del nacimiento de Luis Alberto Spinetta

Dos participantes de MasterChef Celebrity denucniaron maltratos en el reality show

Escándalo en "MasterChef Celebrity": dos ex participantes denunciaron maltratos y favoritismos

Sinners, la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, rompió un récord histórico al acumular 16 nominaciones en los premios Oscar

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Sandokán se encuentra entre lo más visto en Netflix esta semana

Netflix: una miniserie de época combina piratas, romance y política

Ver comentarios

Las más leídas

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Lo último

Dónde ver la película que rompió el récord de nominaciones a los Oscar

Dónde ver la película que rompió el récord de nominaciones a los Oscar

Reconquista será sede de la tercera etapa del Campeonato Nacional de Ruta 10K

Reconquista será sede de la tercera etapa del Campeonato Nacional de Ruta 10K

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Las acusaciones por el derrumbe del paso peatonal siguen. El organismo nacional dice que el control vehicular no es su facultad. Apunta a Vialidad de Santa Fe

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó
Información General

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara
POLICIALES

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Dejanos tu comentario
Las más leídas
No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Ovación
Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final
Ovación

Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Newells tuvo varias alegrías en sus últimas visitas a Talleres de Córdoba

Newell's tuvo varias alegrías en sus últimas visitas a Talleres de Córdoba

Newells arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Policiales
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La Ciudad
Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Alerta amarillo por altas temperaturas: se vienen máximas de 38 grados

Alerta amarillo por altas temperaturas: se vienen máximas de 38 grados

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal