Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

¡Y llegó el quinto! Rosario Central anunció oficialmente en sus redes durante la noche del lunes la incorporación del quinto refuerzo de este mercado: Guillermo "Pol" Fernández. Aún no trascendió la forma en la que Fernández se suma a Central, pero habría llegado con el pase en su poder, lo que le habría permitido negociar en forma directa con los canallas. El polifuncional volante de 34 años ya conoce Arroyito. Es que jugó a préstamo para los auriazules durante el segundo semestre de 2013, cuando su pase pertenecía al xeneize. Y también conoce a Jorge Almirón, ya que el actual DT centralista ya lo dirigió, ya que coincidieron en Boca.