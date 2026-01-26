La Capital | Ovación | Central

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El volante de 34 años ya conoce Arroyito, de cuando llegó a préstamo desde Boca Juniors, en 2013

Guillermo Ferretti

Guillermo Ferretti

26 de enero 2026 · 23:08hs
Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

¡Y llegó el quinto! Rosario Central anunció oficialmente en sus redes durante la noche del lunes la incorporación del quinto refuerzo de este mercado: Guillermo "Pol" Fernández. Aún no trascendió la forma en la que Fernández se suma a Central, pero habría llegado con el pase en su poder, lo que le habría permitido negociar en forma directa con los canallas. El polifuncional volante de 34 años ya conoce Arroyito. Es que jugó a préstamo para los auriazules durante el segundo semestre de 2013, cuando su pase pertenecía al xeneize. Y también conoce a Jorge Almirón, ya que el actual DT centralista ya lo dirigió, ya que coincidieron en Boca.

Pol llega a Central con una rica trayectoria en el fútbol argentino y sudamericano. En distintas etapas defendió los colores de Boca Juniors, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Racing, Cruz Azul de México y Fortaleza de Brasil.



Además de contar con distintas participaciones en competencias internacionales, logró conquistar varios títulos en su carrera profesional. Fue campeón con Boca dos veces del Torneo Primera División (2019/20 y 2022), dos veces de la Copa de la Liga Profesional (2020 y 2022), y también logró la Copa Argentina 2012 y la Supercopa Argentina 2022. Mientras que con Racing logró ganar la temporada 2018/19. Y con el Cruz Azul se consagró de la Supercopa de México 2018/19, el Clausura 2021 de México y el trofeo Campeón de Campeones 2020/21.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2015966265974689827&partner=&hide_thread=false

Ahora, Pol Fernández se suma al plantel que comanda Almirón como una opción más que tendrá el nuevo DT para el armado de la mitad de cancha. La incorporación de Pol no implica que Central se baje del mercado: no hay que descartar que en las próximas horas cierre también la llegada del sexto refuerzo, el extremo derecho Julián Fernández, que milita en New York City de la MLS.

