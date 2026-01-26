La Capital | Salud | Juan Cruz Komar

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

El jugador de Rosario Central fue intervenido en Buenos Aires y se recupera bien. Los síntomas que hay que tener en cuenta

Florencia O’Keeffe

26 de enero 2026 · 14:33hs
Este sábado el jugador de Juan Cruz Komar recibió el apoyo y cariño de la hinchada de Central 

A 48 horas de la intervención quirúrgica que le realizaron en Buenos Aires por una arritmia cardíaca, Juan Cruz Komar, jugador de Rosario Central, estuvo en el Gigante de Arroyito donde recibió el apoyo de la hinchada y de sus compañeros, y se le entregó una distinción por sus 100 partidos con la casaca auriazul. El deportista, de 29 años, ya había tenido otras dos operaciones (en 2024) por el mismo problema, lo que le permitió seguir jugando, siempre con controles estrictos. Pero nuevos estudios mostraron que era necesario que frenara la actividad y se programara otro ingreso al quirófano.

La continuidad de la carrera futbolística de Komar dependerá de muchos factores y no trascendió cómo será su futuro inmediato. Lo cierto es que el caso expuso una vez más la importancia de los controles cardiológicos y abrió varias preguntas: ¿Son frecuentes las arritmias en personas jóvenes? ¿Siempre dan síntomas? ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo se hace el diagnóstico?

La Capital habló con el doctor Silvano Diangelo, director del departamento de Arritmias Cardíacas y Marcapasos del Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR), un centro de referencia en la región. El profesional dijo que las arritmias en la juventud suelen ser benignas pero hay situaciones, que son infrecuentes, que requieren tratamiento, como le sucedió a Komar.

Qué es una arritmia cardíaca

"La arritmia cardíaca es una patología caracterizada por una alteración del ritmo cardíaco lo que genera latidos anormales en el corazón", señaló el médico.

Se pueden clasificar de diversas maneras. "Pueden ser bradiarritmias (ritmo cardíaco lento) o bien taquiarritmias (ritmos rápidos) o pueden ocurrir con patrón de ritmo cardíaco muy irregular, como en el caso de la fibrilación auricular", detalló.

Además, hay otras clasificaciones, de acuerdo a la parte del corazón en la que se originan. "Pueden ser auriculares (generalmente benignas) o bien ventriculares (que suelen ser más graves) y pueden producirse tanto en corazón sanos como en personas con trastornos genéticos o congénitos o enfermedades estructurales del corazón".

El peligro en gente joven

Cuando se producen en personas de menos de 30 años suelen ser benignas, esto significa que no precisan tratamiento "y permiten desarrollar al paciente una vida sin restricciones", explicó Diangelo. "Sin embargo, en casos menos frecuentes pueden presentase (en jóvenes) arritmias más complejas que pueden comprometer la calidad de vida o en algunos casos, desencadenar la muerte súbita cardíaca, por lo cual debemos ser muy precisos en su diagnóstico y tratamiento", enfatizó el cadiólogo.

holter corazon

Los síntomas y señales

Las formas de presentación de una arritmia "pueden ser muy variables según la edad del paciente" y el tipo de problema. Las palpitaciones (sensación de latidos anormales, latidos rápidos, sensación de falta de un latido) y dolor torácico son los síntomas más frecuentes.

"En menor medida pueden ocasionar falta de aire o síncope, aunque la propia muerte súbita puede ser la primera manifestación de esta patología", expresó el médico.

"No obstante, un grupo importante de pacientes son totalmente asintomáticos y el diagnóstico es una hallazgo que podemos realizar gracias a la evaluación cardiovascular preparticipativa deportiva o evaluaciones escolares, lo que nos permite realizar un diagnóstico más temprano".

Qué le pasó a Komar

En relación a lo que le sucedió al futbolista Juan Cruz Komar, "según las informaciones difundidas, tenía una arritmia llamada fibrilación auricular, que genera latidos cardíacos rápidos y descoordinados en el corazón", mencionó Diangelo.

"Esta es la arritmia sostenida más frecuente de la población y en general en personas mayores de 50 años de edad, en las que se asocia en general con factores de riesgo como la obesidad, hipertensión arterial, diabetes o diferentes tipos de cardiopatías y puede tener consecuencias serias como un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca".

"Pero también puede presentarse, en menor medida, en jóvenes, especialmente en deportistas de alto rendimiento, en los cuales genera un impacto negativo en términos de actividad profesional y calidad de vida, razón por lo cual en este grupo de pacientes debemos ser más agresivos con el tratamiento (ablación) para que puedan prontamente recuperar su actividad deportiva y mejorar su calidad de vida", detalló el profesional.

Esto no significa que el ejercicio regular y controlado sea perjudicial para la mayoría de las personas. El médico aclara esto porque ante determinadas noticias se asocia la actividad física con mayores riesgos para la salud. "Realizar ejercicios de manera regular y moderada tiene un efecto protector sobre el sistema cardiovascular y deber ser siempre recomendado".

joven arrtimia cardíaca

Cómo detectar arritmias a tiempo

La recomendación es que se hagan controles cardiológicos en todas las edades, pero en particular en los mayores de 40 años. Los chequeos cardíacos periódicos, anuales, deben hacerse también "en personas que realizan deportes de cualquier intensidad", dijo el especialista.

"Hay que prestar atención a síntomas que nos pueden sugerir que una persona este padeciendo un arritmia cardíaca como por ejemplo palpitaciones, dolor de pecho o mareos, y consultar a un médico cardiólogo cuando esto ocurre".

El chequeo habitual "debe incluir un interrogatorio minucioso y examen físico cardiovascular completo así como diferentes métodos de diagnóstico como el electrocardiograma de reposo, la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma".

En casos de sospecha de arritmias "existen métodos mas exhaustivos como el Holter de 24 o de duración prolongada o inclusive el uso de aplicaciones en relojes inteligentes (muy útil en casos de arritmias esporádicas)", dijo el médico.

Los tratamientos

El tratamiento de las arritmias cardíacas es muy amplio "y debe ser dirigido a cada paciente en particular".

Algunas de estas situaciones no necesitan tratamiento específico "y otras se controlan con modificación de estilo de vida (controlar niveles de ansiedad o estrés, bajar de peso, evitar consumo estimulantes) o control de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión o sobrepeso", detalló el arrtimólogo.

Para los que padecen arritmias más complejas y severas "existen en la actualidad múltiples opciones de tratamiento como medicación antiarrítmica o tratamientos quirúrgicos como la ablación con catéter o el implante de marcapasos o cardiodesfibriladores automáticos implantables".

KOmar
Juan Cruz Komar se mantiene en la zaga central canalla. Viene de hacer buenos partidos.

El tratamiento "que ha marcado una revolución en los últimos 25 años en manejo de las arritmias cardíacas es una técnica conocida como ablación con catéter. La ablación cardíaca es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que se realiza bajo sedación y empleando catéteres flexibles y finos, que introducidos a través de las venas o arterias y guiados por fluroscopía y sistemas de mapeo 3D intracardíaco nos permiten acceder al corazón para identificar el sitio de origen de la arritmia con gran precisión y eliminarlo mediante la aplicación de diferentes fuentes de energía como calor, frío o campo pulsado", detalló el profesional.

Este perfeccionamiento tecnológico y el entrenamiento de los médicos "permitió minimizar los riesgos y colocar a este tratamiento como el más recomendado en pacientes con diferentes tipos de arritmias ya que, en manos de equipos experimentados, puede ser realizado con gran eficacia para curar un extenso grupo de arritmias cardíacas y mejorar", enfatizó Diangelo.

¿Y las vacunas?

Cada vez que surge un problema de salud en alguien joven, y mucho más si es algo cardíaco, hay gente que lo asocia al efecto que pueden haber tenido las vacunas contra el Covid, entre otras. "Es un tema de discusión que se generó especialmente luego de la pandemia: las vacunas y eventos adversos cardiovasculares. En lo que respecta a la aparición de arritmias luego de aplicación de vacunas aun no se ha esclarecido por completo una relación causal directa, por lo cual debemos ser claros, los beneficios de la vacunación en este momento superan con creces cualquier tipo de riesgo de desencadenar una arritmia cardíaca", mencionó Diangelo.

