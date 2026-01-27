Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

A través del programa “Impulsa”, los interesados pueden formarse en distintas áreas sin costo y en cualquier lugar de la provincia. Todos los detalles

Los cursos ofrecidos por la Provincia abarcan diferentes áreas de trabajo y se desarrollan de manera virtual y presencial

Las oportunidades para sumar conocimientos y herramientas laborales no aparecen todos los días. En ese marco, el oobierno de Santa Fe lanzó una variada oferta de cursos gratuitos online o presenciales para que, quienes estén interesados, puedan formarse en distintas áreas desde cualquier punto de la provincia.

Se trata del programa “Impulsa”, una iniciativa liderada por el gabinete productivo de Santa Fe que busca coordinar estratégicamente la capacitación laboral y la formación profesional de los ciudadanos. De esta manera, el programa busca equipar a los santafesinos con herramientas que potencien su inserción en el mercado laboral y contribuyan al incremento de la productividad dentro de la Provincia.

A partir de este programa, la Provincia ofrece más de 150 cursos gratuitos sin cupos ni límites de edad . Algunos de ellos se dictan de forma presencial en distintos puntos de la provincia, mientras que otros de ellos apuestan por la modalidad virtual y se pueden realizar desde cualquier punto geográfico. La oferta formativa se agrupa en grandes áreas como:

Cursos destacados para los santafesinos

Entre la oferta de formación laboral por parte de la Provincia, algunos de los rubros más destacados son:

Tecnología: incluye capacitaciones con respecto a la Inteligencia Artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, operador de PC, hardware, entre otros.

incluye capacitaciones con respecto a la Inteligencia Artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, operador de PC, hardware, entre otros. Administración y finanzas: los usuarios pueden aprender de administración de pymes, gestión de costos, análisis de riesgo, liquidación de sueldos, etc.

los usuarios pueden aprender de administración de pymes, gestión de costos, análisis de riesgo, liquidación de sueldos, etc. Comunicación y marketing: se trata de formación para la gestión de redes sociales, ventas online, publicidad en Google, creación de prompts en ChatGPT, etc.

se trata de formación para la gestión de redes sociales, ventas online, publicidad en Google, creación de prompts en ChatGPT, etc. Recursos humanos y seguridad alimentaria: incluye capacitaciones desarrolladas junto a la Agencia Santafesina de Seguridad alimentaria (ASSAL).

Cómo inscribirse en los cursos

Para conocer toda la oferta de cursos disponibles, su modalidad y localidad de cursado y los detalles acerca de sus temáticas, es preciso ingresar en la página web oficial del programa “Impulsa” de la Provincia de Santa Fe.

Allí los usuarios podrán explorar los cursos ofrecidos en las distintas áreas y seleccionar aquél que mejor se ajuste a sus expectativas. Con la información de cada curso se muestra un recuadro para llenar el formulario de inscripción.