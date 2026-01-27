Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

El exarquero y actual dirigente de la Conmebol también le dijo a Ovación en Paraguay que Messi la quiere jugar como “Ángel Di María. Elevan aún más el nivel”

"Que otra figura como Di María participe en esta clase de torneos es importante. Fijate que ustedes hablan de Messi porque ellos quieren participar", le dijo Pumpido a Ovación en su oficina en la Conmebol.

No, esta edición no creo, no creo... Se está hablando, pero no por ahora. No hay nada. Es muy complicado, pero es cierto que en el fútbol nada es difícil. Pero para este torneo no creo.

La contundente frase que le entregó a Ovación en su oficina de Luque (Paraguay) pertenece al actual secretario general adjunto de fútbol y director de desarrollo de la Conmebol, Nery Pumpido. El hombre de suma importancia y con peso en la confederación le puso una pausa a la ola de rumores sobre la posibilidad de que Messi juegue la Libertadores con Inter Miami.

El equipo de Las Garzas no tiene clasificación directa ni participa en competencias de la Conmebol, pero la discusión pasa por una eventual invitación especial, una figura que el organismo ya utilizó en ciclos anteriores. Tan es así que el propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en las últimas horas no cerró las puertas del todo. “Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf . Ya se ha hecho en el pasado", avisó.

La chance que se analiza no altera los cupos actuales ni la edición en curso. Por eso se analizaría ampliar el número de participantes y ajustar el formato general para de esa manera incorporar a un club invitado sin desplazar a representantes sudamericanos.

Pero por el momento “es muy complicado y aún no hay nada”, según le confesó Pumpido a este diario en la oficina que ocupa en la sede de la confederación ubicada en Luque, lugar donde recibió a los enviados de La Capital antes del inicio de la jornada de trabajo y en un día de reuniones de cara a las competencias que se vendrán en breve.

Por supuesto que como para todos que Messi la juegue significaría un impacto mundial, de enorme repercusión, atención y le daría a la Libertadores otro empuje importante, no sólo futbolístico sino económico. Y este también es un detalle de suma valía.

-A Messi le falta sólo la Libertadores.

-Ojalá pueda despedirse jugando la Copa Libertadores porque es un anhelo de él también. Eso demuestra la importancia que tiene la Libertadores porque ha jugado y ganado absolutamente todo. Ojalá algún día pueda hacerlo.

-En Newell’s el sueño bendito es que pueda en algún momento ponerse la Rojinegra también.

-Ojalá pueda darse y tenerlo también en la Libertadores. La Conmebol siempre quiere tener a los mejores jugadores del mundo, como sucedió en Brasil participando como ha pasado en Brasil. Neymar va a estar participando en la Copa Sudamericana y ojalá sea con éxito.

-Con respecto a la Libertadores, esta edición tendrá un condimento especial con la presencia de Ángel Di María.

-El nivel se ha elevado muchísimo. Hay grandes equipos y se está mostrando año a año un enorme potencial. Por supuesto, viene bien que las figuras como Di María, campeón del mundo, participen en esta clase de torneos porque además a ellos les gusta. Fijate que ustedes hablan de Messi porque ellos quieren participar, quieren jugar este torneo que para mí es uno de los más importantes del mundo. Lo digo sin dudar.

-Vos fuiste jugador, técnico y ahora sos dirigente de la Conmebol. ¿Dónde te sentís o sentías más cómodo?

-Como jugador, ja. Lo más lindo que hay en el fútbol es ser jugador, sin lugar a duda. Aquel que pasó por todas las instancias sabe que lo mejor es ser futbolista. Claro que no reniego de haber sido técnico, estoy satisfecho y contentísimo de haber logrado una Copa Libertadores (con Olimpia), haber jugado una final de una Copa del Mundo, haber dirigido a grandes jugadores como lo hice y hoy estoy en un lugar de privilegio gracias a la convocatoria del presidente de la confederación, Alejandro Domínguez. Ustedes ven cómo está todo esto, él ha transformado el fútbol sudamericano y la Conmebol. El 26 de enero se cumplen 10 años de su gestión y de la transformación que ha logrado en Sudamérica. Ser partícipe de esto para mí es un honor, un agradecimiento que voy a tener por siempre.

-Desde tus primeros pasos en Monje, ¿te imaginaste todo lo que conseguiste?

-Yo nací en Barrancas (en 1957), ja. Hice una trampita ahí porque siempre utilicé Monje porque no había sanatorio y me gusta decir que nací en Monje. Con respecto a lo que me preguntás siempre hay que pensar como reza el eslogan que tenemos en la Conmebol: “Cree en grande”. Siempre creí en tratar de mejorar y no acomodarme. Lo peor que hay en cada profesión y, principalmente, en el fútbol es acomodarte, creer que ya estás cómodo en un lugar. Nunca tuve eso en la cabeza. Siempre traté de de ir evolucionando, de mejorar. Pero la verdad que nunca me imaginé llegar a todo lo que he logrado. Tengo todos los títulos del fútbol, no me faltó ninguno. También estoy conforme como técnico y hoy en esta función lo estoy.

-En ciertas ocasiones hablando con Ricardo Giusti, un amigo tuyo, se mencionó a Carlos Bilardo como el gran maestro de todos ustedes. ¿Lo considerás así?

-Nos enseñó muchísimo, esa es la verdad. Seguimos muchas cosas de lo que nos brindó. Creemos que era un adelantado del fútbol y lo está demostrando cada día más. Muchas cosas que hacía hoy en día se observan con asombro cuando él las hacía hace 30 ó 40 años.

El recuerdo de Newell's

-No puedo dejar de preguntarte de Newell’s, donde estuviste dirigiendo. ¿Qué te dejó ese paso?

-Tengo un cariño especial por Newell’s, donde estuve un año y medio. Me quedó la satisfacción de hacer debutar a muchísimos chicos que hoy en día sigo teniendo relación y agradecimiento. Por ejemplo el Patón Guzmán, Hernán Bernardelo, Belluschi, Scocco. Fue un plantel donde en su momento tuvo muy buenas actuaciones, pero después hubo unos grandes cambios y todo costó. Pero satisfecho porque tuve al mejor Orteguita de Newell’s. Él siempre lo dijo. Después de Newell’s se fue a River, lo mismo que Belluschi. Scocco era mediocampista por izquierda, lo puse de nueve y salió goleador. Hay muchos chicos que tuve y que cada tanto me los cruzo. Por ejemplo Pablo Pérez, porque tengo una anécdota que siempre recuerda.

-¿Qué pasó?

-A Pablo un día lo dejaron libre y yo no sabía. Estaba en reserva. Se iba con los botines en la mano y cuando me enteré hablé con Eduardo López (presidente de ese entonces) y le pedí llevarlo a la pretemporada. Ya lo habían dejado libre. Pablo siempre lo cuenta.

-Como analítico de este deporte, ¿cómo lo ves al fútbol argentino? Porque pasa por críticas por el juego y muchas cosas más.

-Sí, pero el de Argentina es el más difícil para jugar. Fijate que a todos los jugadores que han vuelto de Europa les ha costado. Di María declaró que acá no te podés dar vuelta, te enciman rápido. Le costó un poco, pero con la categoría que tiene va remontando. No es fácil el fútbol argentino. Hay que estar muy preparado, por algo el mundo mira nuestro fútbol, a los jugadores argentinos.

-Nada es simple en el fútbol y manejar una asociación como la AFA tampoco. ¿Cómo manejan el tema de las críticas, los cuestionamientos?

-Cuando estás expuesto en lugares importantes hay muchísimos intereses alrededor que te pueden llevar a tener críticas como en todos lados, pero la AFA también ha tenido un éxito importantísimo. El éxito futbolístico fue muy grande y, por supuesto, que eso queda reflejado. Campeón del mundo, dos veces campeón de la Copa América, grandes torneos en fútbol juveniles, un juego con Scaloni al que no muchos le tenían confianza. Sin embargo tiene un éxito extraordinario. Son muchos los éxitos que llevaron a que el fútbol argentino sea muy visto en todo el mundo.

La palabra del presidente de la Conmebol

"Es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Copa Libertadores como referente para la competición internacional y mundial”, sostuvo Alejandro Domínguez este lunes en el festejo de los diez años de gestión al frente de la confederación.

“La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf“, finalizó Domínguez sin dar detalles de si le quitarán cupos a países como Chile para sumar a los norteamericanos.

Cabe recordar que Copa comenzará su actividad este martes 3 de febrero con los duelos de primera fase clasificatoria. Los conjuntos chilenos darán el puntapié inicial el martes 17 con la segunda fase. Mientras que la etapa de grupos arrancará el 7 de abril.