El gobierno suma la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias

El gobierno sumó la Ley Penal Juvenil al temario de extraordinarias y reactivó el debate para bajar a 13 años la edad de imputabilidad, junto a la reforma laboral

26 de enero 2026 · 13:20hs
La mesa política se reunió en Casa Rosada y decidió avanzar con la modificación de la Ley Penal Juvenil 

La calma que había marcado los primeros días de enero en la Casa Rosada se vio interrumpida este lunes por la convocatoria a una nueva reunión de la mesa política del gobierno nacional. Durante un encuentro que se extendió por cerca de dos horas y contó con la presencia de los principales referentes del oficialismo, el Ejecutivo definió ampliar el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso e incorporar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, que propone reducir a 13 años la edad de imputabilidad.

La reunión fue encabezada por el presidente Javier Milei y tuvo como eje central la estrategia legislativa para el período extraordinario, que comenzará formalmente el lunes 2 de febrero en ambas cámaras del Congreso Nacional. Si bien el foco principal seguirá puesto en la Reforma Laboral, una de las iniciativas prioritarias del oficialismo, el gobierno resolvió sumar el proyecto penal juvenil, que hasta ahora no formaba parte del temario anunciado oficialmente.

El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X: “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin”, escribió.

Un temario en expansión

Según trascendió tras el encuentro, el Ejecutivo no descarta ampliar aún más la agenda legislativa. Actualmente, el listado de proyectos a tratar incluye la Reforma Laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, el tratamiento del acuerdo Mercosur–Unión Europea y la designación del diputado del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

“Repasamos la reforma laboral y definimos la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Además, es probable que se amplíe el temario porque hay más temas”, sintetizó uno de los funcionarios que participó del encuentro, en diálogo con la prensa.

La incorporación de la Ley Penal Juvenil no resultó sorpresiva dentro del oficialismo. La iniciativa ya había sobrevolado en semanas previas, pero fue este lunes cuando se resolvió formalmente su inclusión. El proyecto toma como base un texto que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025 y que fue elaborado en el Ministerio de Justicia, bajo la órbita de la Secretaría de Justicia encabezada por Sebastián Amerio, en coordinación con áreas de política criminal y técnica legislativa.

Casa Rosada lee el contexto político

En paralelo, el gobierno decidió postergar el tratamiento de la Reforma del Código Penal para el inicio del período legislativo ordinario, a partir del 1.º de marzo. En un primer momento, la intención del presidente era avanzar con esa discusión en febrero, pero la necesidad de concentrar esfuerzos políticos y parlamentarios en la sanción de la Reforma Laboral llevó a reordenar prioridades.

La reactivación del debate sobre la edad de imputabilidad se da, además, en un contexto sensible. En los últimos días, el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años torturado y asesinado en la ciudad de Santa Fe, volvió a poner el tema en el centro de la agenda pública y política, generando presión sobre el Ejecutivo para avanzar con definiciones en materia penal juvenil.

Del encuentro participaron figuras clave del oficialismo y del armado legislativo, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya participación, aunque no formal, resulta estratégica para definir iniciativas que requieren respaldo presupuestario. Completó la nómina el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien actúa como nexo entre la Casa Rosada y el Congreso.

