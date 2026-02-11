La Capital | Ovación | Newell's

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Tomás Pérez fue vendido por la Lepra a comienzos del 2025, pero no logró asentarse en Portugal y está a un paso de volver a Sudamérica

11 de febrero 2026 · 14:33hs
Tomás Pérez podría dejar Porto en las próximas horas para pasar al fútbol brasileño.

Tomás Pérez podría dejar Porto en las próximas horas para pasar al fútbol brasileño.

Apenas un año después de su salida de Newell's, Tomás Pérez es apuntado por un equipo del fútbol brasileño. El mediocampista de 20 años busca sumar minutos, ya que se encuentra relegado en Porto por no entrar en la consideración del entrenador italiano Francesco Farioli.

El Mata, como lo apodaron en las inferiores leprosas, es seguido de cerca por Atlético Mineiro, equipo que, según trascendió en las últimas horas, se encuentra muy cerca de cerrar su fichaje, con un acuerdo entre las partes a detalles de concretarse.

Luego de su participación en el Mundial sub-20 de Chile con la selección argentina, donde fue uno de los destacados, no logró asentarse en Portugal y podría salir a préstamo con opción de compra.

Cabe recordar que Pérez fue adquirido por Porto a comienzos del 2025, después de sumar sus primeras experiencias con la camiseta leprosa en el segundo semestre del 2024.

Tomas Perez.jpg
Tomás Pérez cumplió su sueño de debutar con Newell's, pero rápidamente fue vendido a Porto.

Tomás Pérez cumplió su sueño de debutar con Newell's, pero rápidamente fue vendido a Porto.

La salida de Tomás Pérez de Newell's

Hace exactamente un año, se conoció el detalle de que Tomás Pérez donó parte del dinero que les correspondía de su trasferencia al conjunto luso directamente a Newell's, por lo que la entonces dirigencia de Ignacio Astore confirmó que dicho monto sería "destinado a la obra de la nueva residencia para juveniles en el complejo Jorge Bernardo Griffa".

>> Leer más: En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En dicho acuerdo, la Lepra vendió el pase de Mata al Porto a cambio de 3 millones de euros por el 100%, más 750 mil euros por bonos a cumplir y una plusvalía del 20% de una posible futura venta.

La donación del futbolista correspondía a la totalidad o parte (el club no lo especificó) del 15% que recibió. Finalmente, el jugador perdió continuidad tras la salida del DT Martín Anselmi, reconocido hincha de Newell's, y fue relegado al equipo "B" de Porto.

