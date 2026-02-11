El hijo de Valeria Mazza logró un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Tiziano Gravier terminó en el puesto 28º en la competencia de esquí alpino Súper-G, en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Milán-Cortina d´Ampezzolo. Este resultado representa la mejor colocación de un argentino en la categoría.

Gravier, hijo de la modelo rosarina Valeria Mazza, registró un tiempo de 1:29,06. El oro quedó en manos del suizo Franjo von Allmen, gracias a su marca de 1:25,32, mientras que la medalla de plata fue para el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (1:25,45) y la de bronce para el suizo Marco Odermatt (1:25,60).

El esquiador argentino, de 23 años, mejoró el puesto 30º obtenido por Nicolás Arsel en Salt Lake 2002, que era hasta el momento la mejor actuación para un argentino en la categoría. Gravier ya había logrado en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020 el 7° puesto, que también fue la mejor actuación de un argentino.

El Comité Olímpico Argentino se hizo eco rápidamente del logro del argentino: “Primera participación olímpica para Tiziano Gravier. Con determinación y gran solvencia, nuestro atleta hizo su debut en Milano-Cortina 2026. Partiendo desde el puesto 31, en una pista ya muy exigida por el paso de los competidores, logró finalizar en el lugar 28”.

Antes de su participación en estos Juegos Olímpicos de Invierno, Gravier detalló en declaraciones televisivas cómo vive su familia la pasión por el deporte; “Hay un poco de todo. Mis hermanos me entienden más porque compitieron, son mis hinchas número uno. Mi papá es más estratega, le gustan los número y la velocidad. Y mamá es la que más sufre. Es a la que más miedo le da y a veces no le gusta tanto mirar”.