Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Franco Colapinto durante los tests de la Fórmula 1

La escudería francesa anunció qué turnos ocuparán sus pilotos en Baréin, por lo que habrá que esperar para ver en vivo al argentino

Franco Colapinto volverá a la actividad oficial en la Fórmula 1 este miércoles a la madrugada , cuando salga a la pista en Baréin para la primera sesión de los tests que se realizarán esta semana. El argentino se subirá al flamante A526 de Alpine en Sakhir y comenzará a dar las primeras señales claras de lo que será el 2026.

Luego del shakedown de Barcelona, que se llevó a cabo de manera privada y sin acceso a la prensa, la escudería francesa logró dejar buenas sensaciones y se mantiene expectante por una importante evolución este año, tras finalizar último en el Campeonato de Constructores de 2025.

Por eso, estas pruebas en Baréin servirán de medición oficial del rendimiento del nuevo monoplaza , que llega con una generación de autos que revolucionará la máxima categoría del automovilismo. Colapinto ocupará tres turnos de los seis que se realizarán en los próximos tres días , ya que cada escudería tendrá solamente un coche en pista a la vez.

En las primeras horas de este martes, Alpine anunció cómo se distribuirá el cronograma de las sesiones de los tests oficiales en Baréin, ya que cada equipo deberá elegir un piloto para cada tanda .

Colapinto será el primero en salir a la pista en la sesión inicial del miércoles, que comenzará a las 4 y se extenderá hasta las 8 (horario en Argentina). Luego, Pierre Gasly será quien se encargue de la segunda parte entre las 9 y las 13, por lo que será quien aparezca en la transmisión en vivo a partir de las 12.

Para la segunda jornada en Sakhir, será el francés quien saldrá nuevamente a la pista para ambos turnos, tanto durante la mañana como por la tarde. Finalmente, Colapinto volverá a girar el viernes con la misma modalidad, en ambas sesiones, y aparecerá en la transmisión en vivo entre las 12 y las 13.

Cómo ver a Colapinto en los tests de la Fórmula 1

Ante las especulaciones y el secretismo que mantiene cada escudería para mantener guardadas sus claves de la nueva generación de monoplazas, anunciaron que solamente se transmitirá la última hora de entrenamientos en Baréin esta semana.

De esta manera, buscarán mostrar lo menos posible para evitar develar los secretos entre los equipos, por lo que los fanáticos solamente podrán ver el tramo de sesión entre las 12 y las 13 (horario en Argentina). En tanto, la segunda tanda, del 18 al 20 de febrero, contará con la transmisión completa desde las 4 hasta las 13.

Los tests oficiales en Baréin serán transmitidos a través de F1 TV, Fox Sports y Disney+ Premium en Argentina.

El accidente de Kimi Antonelli

A horas del inicio de la actividad en el circuito de Sakhir, Kimi Antonelli protagonizó un siniestro vial. “El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso”, detalló Mercedes en un comunicado oficial.

Según consignó el medio especializado Motorsport, el accidente “tuvo lugar en la autovía de Serravalle” y “el informe de la policía de tráfico se aclaró que el choque fue contra la barrera de seguridad, sin que se vieran implicados otros vehículos”.

A su vez, revelaron que “Antonelli conducía un coche muy exclusivo, un AMG GT 63 PRO 4MATIC+, una versión muy exclusiva de la que solo se han fabricado 200 unidades”. Al respecto, remarcaron que “Mercedes había dado gran importancia a la entrega a Antonelli de ese superdeportivo, caracterizado por detalles únicos, como la carrocería pintada a mano con los colores de Petronas, y por sus prestaciones técnicas de alto nivel”.

“Entre ellos se encuentran una configuración aerodinámica con reducción de la sustentación y un sistema de refrigeración mejorado. Bajo el capó se encuentra un motor V8 biturbo de 4,0 litros, capaz de desarrollar 612 CV”, agregaron desde Motorsport.