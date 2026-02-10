La Capital | La Ciudad | incendio

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Ocurrió en un galpón de barrio Belgrano, a pocos metros de Las Cuatro Plazas. Los bomberos habían controlado el foco ígneo pero seguían combatiendo las llamas

10 de febrero 2026 · 21:39hs
Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Un densa columna de humo denso puso en alerta a los vecinos de barrio Belgrano, cuando se incendió un depósito ubicado muy cerca de Las Cuatro Plazas a última hora de la tarde de este martes. Personal de Bomberos rápidamente controló el foco ígneo antes de que se propagara a las viviendas linderas, aunque continuaban trabajando sin terminar de sofocar las llamas.

El incendio se produjo en un galpón de Bolivia y White y rápidamente se pudo ver desde distintas zonas de la ciudad una densa y profusa columna de humo muy oscuro.

2026-02-10 incendio zona oeste1
2026-02-10 incendio zona oeste2
2026-02-10 incendio zona oeste3

Las llamas consumieron en pocos minutos el depósito, donde guardaban elementos de rugby, y el dueño del lugar debió ser atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y se encontraba fuera de peligro.

Los bomberos trabajaban desde aproximadamente las 20 y una hora después creían haber controlado las llamas, sin que se propagara a las casas de alrededor, aunque en torno a las 21.30 el fue se había reavivado.

"Se escuchó una explosión y había mucho humo", contó un testigo, que añadió: "El dueño estaba adentro cuando empezó el incendio y lo asistimos los vecinos".

