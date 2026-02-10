El desafío de la dupla Orsi-Gómez en Newell's, con un beneficio en medio del mal presente

Los técnicos necesitan encontrar un once confiable cuanto antes. Al menos tendrán una semana larga antes del partido ante Riestra

Prueba y contraprueba, lo único beneficioso que tiene este presente de Newell's pasa por la distancia que hay hasta el próximo encuentro frente a Deportivo Riestra . A pesar del día de descanso, el beneficio que tienen Favio Orsi y Sergio Gómez de cara al encuentro por la quinta fecha de la Liga Profesional , es que tendrán una semana completa para buscar el once ideal.

Claro que este razonamiento tiene una explicación, que tiene que ver con el muy mal arranque del equipo en el torneo Apertura, con apenas un empate en los cuatro partidos disputados. Es decir, un punto sobre 12 posibles .

Entre las dudas que se generan en el horizonte para visitar al Malevo, aparece la dupla de zagueros, ya que el cuerpo técnico volvería a tener a disposición a Bruno Cabrera , quien después de la expulsión y la lesión, estaría a disposición desde el arranque y podría llegar a modificar también el sistema táctico, como lo hizo en la primera fecha ante Talleres.

Otro interrogante será el lateral izquierdo. Martín Luciano quedó expuesto en el primer gol de Defensa y Justicia y su continuidad en el once aparece cuestionada. En su lugar, el que pica en punta como opción es Jerónimo Russo, quien fue la variante en casi todos los encuentros disputados hasta el momento. Más atrás aparece Gabriel Risso Patrón , quien ni siquiera fue al banco de suplentes ante el Halcón de Varela, pensando en ponerse a punto desde lo físico.

>>Leer más: Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

NobVB La retirada de los jugadores de Newell's tras el partido ante Defensa lo dice todo. El equipo no reacciona. Virginia Benedetto / La Capital

La mitad de cancha es toda una incógnita, ya que en los últimos dos partidos ninguno de los futbolistas que fueron protagonistas siendo titulares estuvo a la altura. Las variantes que aparecen allí es la vuelta de Valentino Acuña como enlace, de Luca Regiardo o David Sotelo en la contención o Franco García, quien tuvo un buen ingreso en el último choque en el Coloso, por el sector derecho del mediocampo.

Adelante, tanto Walter Núñez como Matías Cóccaro tendrían luz verde para continuar como titulares y la duda se generaría en Luciano Herrera, quien fue reemplazado en el entretiempo frente a Defensa para que ingrese Michael Hoyos. Claro que todos estos movimientos estarán atados a la decisión del dibujo táctico que elija la dupla.

>>Leer más: La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Una dupla que busca confianza

Así trabajan los técnicos, pensando en lo que solamente sirve para aquietar las aguas es una victoria para generarle confianza a un equipo golpeado por un arranque de malos resultados y flojos rendimientos.

Orsi y Gómez tienen la urgencia de mostrar los por qué de la elección de la nueva dirigencia leprosa, que apostó a un cuerpo técnico campeón pero, por el momento, solo demostró incertidumbre y malestar en el mundo rojinegro.

En Newell's, el equipo necesita un triunfo para recuperar el ánimo y tomar impulso, lo necesita la dirigencia para descomprimir un poco el malestar que generó este inicio de competencia, pero lo necesita también una dupla técnica que sabe que el margen de error es cada vez más pequeño.