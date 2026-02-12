La Capital | Ovación | Central

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Benjamín Odi tiene 14 años y juega en San Telmo de Funes. El club catalán lo eligió entre 170 jugadores para viajar a Europa en marzo

Leandro Garbossa

12 de febrero 2026 · 06:10hs
Benjamín Odi se mostró en el campus del Barcelona y tras la prueba fue seleccionado para viajar a Europa.

No son pocos los casos de futbolistas que pasan por las inferiores de los clubes rosarinos, no llegan a primera y terminan explotando en otras instituciones, que apuestan por completar el desarrollo deportivo de cientos de jóvenes que son coartados a medio camino. Benjamín Odi tiene 14 años, pasó por Central, lo dejaron libre de Newell’s y actualmente está en San Telmo de Funes. Ahora fue seleccionado por Barcelona para un campus en España y tiene posibilidades de quedarse allí.

La historia de Benjamín comenzó en Provincial en 2015 cuando, con apenas 4 años, escribió su primer capítulo dentro del fútbol. Entre 2016 y 2018 jugó en Central, pero una decisión personal lo hizo dejar temporalmente la pelota.

La vuelta a su gran pasión fue en 2021. Inmediatamente fue fichado por San Telmo de Funes para jugar la liga EFA (Escuelas de Fútbol Agrupadas) y en la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF). Eso fue hasta 2023, momento en que su familia decide mudarse a Rosario.

Odi jugó para Central desde muy chico. Lo hizo entre los 5 y los 7 años.

Despertó el interés de Newell’s, llegó y lo dejaron libre

Esa misma temporada 2023 participó del prestigioso Torneo Internacional Infantil “Argentinito” de San Carlos, donde ya mostró un nivel sobresaliente, que despertó miradas y lo pidieron desde Newell’s y Colón de Santa Fe.

Después de un breve paso en 2024 por Alianza Sport, en 2025 llegó a la 9ª división de Newell’s. Muy corto, por cierto. “Con el cambio dirigencial en el Parque, los profes que estaban dejaron a muchos jugadores libres, entre los que figuraba Benjamín”, cuenta Anahí, mamá de Benjamín. No comenzó ni la pretemporada directamente y el chico volvió a San Telmo.

Barcelona lo eligió entre 170 jugadores

Benjamín Odi, con la 2 de Newell's, jugando para la Lepra frente a Central Córdoba.

Del 14 al 19 de diciembre pasado, Benjamín participó de forma independiente de una Clínic de Barcelona que se realizó por primera vez en Rosario. Participaron chicos de 8 a 18 años para conocer y aprender sobre el fútbol europeo.

“Luego de una semana de terminado el Clínic nos informaron que quedó seleccionado entre los 10 mejores de 170 chicos que participaron. Además de ir a Barcelona, jugará una copa internacional contra seleccionados de todo del mundo”, comentaron desde la familia del joven jugador, que fue citado por la Academia del Barcelona para el 28 de marzo.

Un central alto, con juego aéreo

Benjamín es defensor central, alto, con muy buen juego aéreo y una elegante salida desde el fondo. “Mi sueño dentro del fútbol es llegar a ser jugador profesional y poder vivir de lo que más me gusta. Como defensor central me esfuerzo todos los días para mejorar, ser fuerte en la marca, salir bien jugando y ayudar siempre al equipo”, le relató a Ovación el actual defensor de San Telmo.

El chico Benjamín Odi vistiendo la camiseta rojinegra. En el club del Parque lo dejaron libre.

Por supuesto se le consultó por sus referentes en el puesto: “Me referencio en Carles Puyol y Ronald Araújo, porque representan el compromiso, la garra y el liderazgo, además de la intensidad para defender y la personalidad para jugar en un club grande como el Barcelona. Quiero seguir creciendo, aprendiendo y dar siempre lo mejor dentro de la cancha”, redondeó Benjamín.

En busca de recursos para cumplir el sueño

Más allá de la deslumbrante noticia de despertar el interés de Barcelona y ser seleccionado para participar del torneo internacional en Europa, los altos costos del viaje dificultan el cumplimiento del sueño de Benjamín.

