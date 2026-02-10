La Capital | Información General | Riquelme

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Desde el Ministerio de Seguridad, Walter Federico Klix sostuvo que el presidente xeneize montó “un esquema mafioso” en el club

10 de febrero 2026 · 19:27hs
Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por el Ministerio de Seguridad por administración fraudulenta.

Walter Federico Klix, del Ministerio de Seguridad y cercano a Patricia Bullrich, ya lo había denunciado hace algunos meses y ahora fue a la Justicia penal por la presunta administración fraudulenta en Boca del presidente y exjugador xeneize.

>> Leer más: Un histórico de Boca destrozó a Juan Román Riquelme: "El peor presidente de los que conozco"

Klix aseguró que probará que Riquelme montó un “mercado negro” y “un esquema mafioso” a través del cual “se manipulan y distribuyen entradas", y reveló que tiene “más de cien testigos” con chats y videos del tema.

En mayo de 2025 Riquelme había sido denunciado por presunta asociación ilícita por Klix, vinculado a sectores opositores en Boca.

La presentación judicial pide investigar supuestas irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la desaparición de 50.000 prendas deportivas.

La denuncia se dio en un contexto adverso para la dirigencia por el rumbo del equipo, marcado por insultos en La Bombonera, la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, la derrota ante River y la salida de Fernando Gago como entrenador.

Un director técnico rosarino fue emplazado a ganar cuatro partidos para seguir como entrenador del equipo

