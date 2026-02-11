Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

El Canalla marcó la superioridad que debía ante Sportivo Belgrano y la victoria la logró con dos goles que llegaron después de buenas acciones colectivas

Julián Fernández ya definió con sutileza y puso a Central arriba en el marcador a los 5 minutos.

En partidos chivos, de corte eliminatorio como los que suelen darse en la Copa Argentina , Central cumplió con un paso fundamental, que era —ni más ni menos— lo se esperaba del equipo. Es que el Canalla lo ganó con una claridad absoluta sobre un Sportivo Belgrano claramente inferior. La muestra estuvo en lo que fueron las facturas de los goles.

La hechura de esas jugadas fueron el símbolo de la superioridad que el Central de Jorge Almirón le marcó al conjunto cordobés, que en todo momento priorizó resguardar su propio arco antes que ir por el premio grande al de Fatura Broun .

Claro que mucho tuvo que ver que la diferencia Central la encontró en el inicio del partido, lo que le permitió jugar de ahí en más con mayor tranquilidad, sabiendo que debía haber un esfuerzo extra por parte de Sportivo Belgrano para ir en busca del empate.

Ferna En su primer partido como titular en Central, Julián Fernández lo hizo con un gol. Lo celebró con emoción. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La primera del Canalla, a fondo

Pero lo cierto es que esa primera acción de riesgo que generó el Canalla fue una gran combinación. Ignacio Ovando salió jugando desde el fondo, se la dio a Coronel, quien optó por el pase en profundidad para Enzo Giménez. El paraguayo llegó al fondo, metió un centro bajo al corazón del área y a la altura del segundo palo apareció Julián Fernández para anticiparse a su marca, meter la cara externa del pie izquierdo como venía y, con sutileza, marcar la apertura del marcador. Fue uno de esos de PlayStation, con apenas tres toques, pero con una precisión asombrosa.

Lo dicho, eso le dio la posibilidad al Canalla de manejar los ritmos del encuentro y lo hizo con mucha calma, haciendo circular el balón de un lado a otro, aunque sin meterle demasiada profundidad. Igualmente tuvo un par acciones de riesgo en las que pudo ampliar la diferencia, pero el segundo llegó con otra jugada de gran confección.

Ahora por el centro

En zona de tres cuartos Vicente Pizarro la alargó para Enzo Giménez, quien en un salto la tocó de taco para Di María. Fideo buscó a Alejo Veliz dentro del área y el 9 no perdonó: aún forcejeando con una doble marca, alcanzó a cruzarla contra el palo derecho.

Veli En una de las pocas que tuvo, Alejo Veliz no perdonó. Definió cruzado, contra el palo derecho del arco cordobés. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Esa acción fue la que prácticamente le bajó el telón al partido, más teniendo en cuenta que Sportivo Belgrano nunca tuvo decisión para ir por la heroica.

Con el diario del lunes es mucho más fácil hablar de una victoria holgada de un equipo de mayor jerarquía, pero no siempre da. Es más, hay infinidad de casos en los que los goles llegan después de una equivocación del rival o de pelota parada. Incluso hay muchísimos antecedentes en los que todo se define por la vía de los penales.

Una clara diferencia

La diferencia que Central plasmó sobre Sportivo Belgrano fue clara y evidente desde el primer minuto hasta el 90, pero lo más salientes es que esa diferencia la hizo a partir de la tenencia del balón, del juego asociado y con combinaciones que fueron algo así como un broce de oro.

Central hizo ni más ni menos que lo que debía, pero lo hizo con creces.