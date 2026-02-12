El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El despliegue de los patrulleros se normalizó tras el acuerdo salarial. Fuentes oficiales señalaron que la seguridad no se resintió durante el conflicto

El nuevo anuncio de mejoras salariales para la Policía de Santa Fe le puso fin a una protesta de gran impacto frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. La ciudad recuperó el nivel operativo habitual y este jueves contaba con 250 móviles disponibles para distintas tareas.

El despliegue comenzó a normalizarse a última hora de la tarde anterior, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó la implementación de un salario mínimo de 1.350.000 pesos para las fuerzas de seguridad. De esta manera definió la resolución de un conflicto que incluyó la cancelación del pase a disponibilidad de una veintena de agentes y una denuncia penal contra este grupo por el abandono de sus funciones.

Según fuentes oficiales, la cantidad de vehículos en servicio aumentó después de dos jornadas con decenas de patrulleros y motocicletas que bloquearon el tránsito con cubiertas quemadas frente al acceso principal a la base de la zona sur. A partir de la presentación del mandatario provincial, la circulación se reabrió por completo en avenida Ovidio Lagos al 5200 y sectores aledaños.

El registro del Ministerio de Justicia y Seguridad indica que la Policía de Santa Fe cuenta con unos 200 móviles activos en Rosario . El nivel operativo se había reducido a partir de la madrugada del último martes, cuando se amplificó la protesta en torno a un aumento salarial y otras mejoras en las condiciones laborales.

imagepoli

El trabajo de la fuerza provincial se complementa con una dotación con un promedio de 50 unidades federales. Se trata de los recursos disponibles en el marco del Plan Bandera, un programa que sostiene el Ministerio de Seguridad Nacional desde diciembre de 2023.

En cuanto a lo ocurrido durante los dos días de movilización y el cese parcial de actividades, Pullaro remarcó que la presencia policial no se resintió en forma significativa. "Ayer y hoy se pudo cumplir la tarea de prevención en calle. Obviamente, con esfuerzo, pero se pudo cumplir", aseveró.

El gobernador comentó que el último martes hubo una demora promedio de 7 minutos y 10 segundos para asistir incidencias generales. El tiempo de respuesta ascendió a 8 minutos en la segunda jornada, un valor que también se mantuvo dentro de los niveles aceptables.

En segundo lugar, el ex ministro de Seguridad provincial aseguró que "no hubo ningún inconveniente para llegar" a intervenir por llamadas de alta prioridad. En ese caso, el arribo de la policía tardó entre 5 y 6 minutos. "Es el promedio que tenemos habitualmente", señaló el funcionario.

¿Cómo fue la negociación con los policías?

El primer paso para desactivar la protesta policial fue restablecer en funciones a los agentes que habían pasado a disponibilidad. "A ocho personas se les devolvió el arma y se les pidió que salgan nuevamente a la calle porque es prioridad cuidar a los rosarinos", comentó Pullaro en cuanto a lo ocurrido el martes.

La movilización se había reducido a la noche, ya que muchos vehículos se retiraron de la zona de ingreso a la Jefatura de la Unidad Regional II por el pedido de un "gesto de buena voluntad" a los encargados de la negociación. No obstante, los uniformados volvieron a concentrarse de nuevo en las horas siguientes y el acuerdo se dilató.

"Los que se sentaron a dialogar con el gobierno no pudieron materializar a lo que se habían comprometido", explicó el jefe de la Casa Gris. A continuación enfatizó que el Poder Ejecutivo cumplió con su parte del acuerdo y aseguró que no habrá ningún cambio en la política salarial si detectan alguna irregularidad en la vuelta del personal a la calle.