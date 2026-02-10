La Capital | Ovación | infidelidad

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El noruego Sturla Holm Laegreid aprovechó su logro deportivo para admitir públicamente su "desprolijidad" amorosa, y así apostar a que su novia lo perdone

10 de febrero 2026 · 22:36hs
El noruego Sturla Holm Laegreid terminaba de subir al podio en los Juegos Olímpicos de Invierno, al terminar tercero en el biatlón masculino. Como es habitual, después se prestó a las entrevistas de rigor para dialogar sobre su logro deportivo, pero el atleta sorprendió al hablar de su novia y de su "desprolija" vida amorosa: "Cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel", confesó.

Laegreid, uno de los mejores biatletas de Noruega, terminó tercero en la carrera individual de 20 kilómetros, pero estaba lleno de remordimientos cuando habló con la emisora noruega NRK en los Juegos de Milán-Cortina. “Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel”, contó Laegreid, conteniendo las lágrimas.

Dijo que hace una semana le contó a su pareja lo que había sucedido. “Estoy seguro de que muchas personas ahora me ven de una manera diferente, pero solamente tengo ojos para ella. No estoy muy seguro de lo que intento decir al contar esto ahora, pero el deporte pasó a un segundo plano en los últimos días. Desearía poder compartir esto con ella”, indicó.

Laegreid no quiso celebrar, y en cambio se mostró angustiado, en llanto y abrazado a sus amigos después de la carrera.

"Hoy tomé la decisión de contarle al mundo lo que hice, así que tal vez, tal vez haya una oportunidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. Tal vez no”, dijo.

Finalmente lamentó que su confesión haya relegado a un segundo plano a su compañero de equipo, Johan-Olav Botn, quien logró la medalla de oro. “Espero no haber arruinado el día de Johan. Quizás fue realmente egoísta de mi parte dar esa entrevista. Realmente no estoy aquí mentalmente”, concluyó.

